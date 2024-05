Estos son algunos de los conceptos vertidos por Luciana Paredes, presidente del Club Libertad de Sunchales:

-"La realidad del país y la crisis económica nos dio la razón con esa difícil decisión que tomamos el 19 de agosto del año pasado, donde anunciamos que no ibamos a participar de la Liga Argentina de básquet. Fue la decisión más responsable por el contexto que ya teníamos y por supuesto que fue dolorosa, y muy compleja porque era una Comisión Directiva que había asumido unas semanas atrás. El tiempo también nos indicó que los sponsors siguieron acompañando a la institución y que los ingresos no mermaron. Y el proyecto de básquet aurinegro que trasciende el deporte profesional, continua sin dificultades".

-"El club tiene un fin social y necesita del acompañamiento del Estado. El costo de la energía eléctrica se está tornando muy difícil de abonar y si bien nos adherimos al recambio de luminarias para tener un menor consumo, el impacto económico es muy grande y no se puede trasladar directamente a la cuota social. Es una problemática que nos atraviesa a todos los clubes y estamos realizando gestiones para encontrar alguna alternativa".

-"Si vos me preguntabas cuando asumí, si podíamos resolver las filtraciones del techo del Hogar de los Tigres o solucionar algunos sectores del piso flotante, te hubiera respondido que no era posible en el corto plazo. Sin embargo, lo hicimos gracias al apoyo de los socios a través de una Campaña y aportes no reintegrables del gobierno provincial de Omar Perotti. Eso es lo que me satisface de los liberteños, la posibilidad de resurgir de las cenizas".

Finalmente, Paredes invitó a toda la familia aurinegra a participar del 114º Aniversario del Club Libertad. En esta ocasión será una cena que se desarrollará el viernes 24 de mayo, a partir de las 21:00, en el salón Rodo Maretto.