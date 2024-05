En la Copa “Walter Materiales”, correspondiente a la rama masculina, la sexta jornada se iniciará el viernes 10 de mayo con la disputa de tres cotejos que se iniciarán a las 21:30: 9 de Julio vs. Independiente; Sportivo Ben Hur vs. Peñarol y Libertad de Sunchales vs. Atlético de Rafaela.

El sexto capítulo se completará el domingo 12 de mayo con el encuentro que protagonizarán Racing de San Cristóbal y Unión de Sunchales en el estadio “Amancio Fuentes”. Vale la pena mencionar que Argentino Quilmes, uno de los líderes del certamen junto a Independiente, quedará libre.

Por otra parte, en la Copa “Elsener Pinturas” de la rama femenina, la 5ª fecha se pondrá en marcha este jueves 9 de mayo con el partido entre Independiente de Ataliva y Libertad de Sunchales en el estadio “Polideportivo Pasión Roja”.

Los dos duelos restantes se jugarán el viernes 10 de mayo a las 21:30: Ben Hur vs. San Lorenzo de Tostado y Unión de Sunchales vs. Racing de San Cristóbal.

Las designaciones arbitrales para todos los cotejos se darán a conocer en las próximas horas.