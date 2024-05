LRF: Esta noche, Unión visita a Atlético Juventud

Así se juega hoy:

-21:30: (en el Agustín Giuliani) Atlético Juventud vs Unión de Sunchales,

-22:00: Brown de San Vicente vs Florida de Clucellas.

Domingo 5/5:

-15:30: Deportivo Ramona vs Sportivo Norte, Argentino Quilmes vs Deportivo Tacural, Deportivo Libertad vs Deportivo Aldao, Ben Hur vs Atlético María Juana, Peñarol vs Atlético Esmeralda.

-20:30: Argentino de Vila vs Ferrocarril del Estado.

POSICIONES

ZONA A: Ferrocarril del Estado 10, puntos; Atlético de Rafaela (*) 7; Ben Hur 7; Peñarol 7; Florida de Clucellas 6; Brown de San Vicente 6; Atlético Esmeralda 6, Atlético María Juana 3; Argentino de Vila 3.

ZONA B: Deportivo Aldao 10, puntos; Libertad de Sunchales 9; Unión de Sunchales 7; Argentino Quilmes 6; Atlético Juventud 4; Deportivo Ramona 4; Deportivo Tacural 4; Sportivo Norte 4; 9 de Julio 0