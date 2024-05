El gobernador Maximiliano Pullaro firmó este martes el decreto Nº 560 mediante el cual traspasa la gestión administrativa del Iapos al Ministerio de Economía, si bien mantiene el manejo sanitario de la obra social provincial en la cartera de Salud. El principal argumento oficial: un déficit del 5% en el primer trimestre de 2024.



A través del mismo decreto, se traslada también la Secretaría de Economía de Salud a la órbita del ministro Pablo Olivares y se designa en ese cargo sensible, que tiene bajo su responsabilidad las compras centralizadas en la cartera sanitaria, al ex titular del área y ex director del Iapos, el socialista santafesino Miguel González.

Según los considerandos del decreto, “habiendo transitado algunos meses de gobierno” se sostiene el criterio “sanitarista” de la Ley de Ministerios que ubicó al Iapos originalmente en el ámbito de Salud, no obstante lo cual “resulta preciso complementarlo con otro eje del gobierno provincial que es el de mejorar los estándares de funcionamiento de las diferentes áreas de forma tal de cumplir con la función administrativa asignada con niveles adecuados de calidad y eficiencia”.

En ese sentido, dice el documento oficial al que accedió AIRE, “resulta trascendental preservar el equilibro de las cuentas del organismo y el estricto control de los gastos, pues es condición indispensable para mejorar la calidad de las prestaciones a cargo del Estado provincial”.

Esa razón, además de “el contexto de la economía y las finanzas actuales”, exigen “un desafío aún mayor” e implican “para los gestores públicos ser eficientes a la hora de planificar las metas a cumplir con un entorno nacional complejo, con altos niveles de inflación, recaudaciones decrecientes y, consecuentemente, pérdida del ingreso per cápita en términos reales de la ciudadanía”, siempre de acuerdo al decreto de Pullaro.

Al respecto, el decisorio gubernamental sostiene que “dicho entorno macroeconómico ha influido específicamente en la ecuación de costos de los sistemas de salud a partir del proceso de desregulación iniciado a fines de 2023 y el salto devaluatorio del mes de diciembre de dicho año” y, por lo tanto, el Iapos requiere un abordaje diferenciado que implica no perder de vista su misión central que es garantizar el acceso al derecho a la salud de los empleados y empleadas estatales, pero que además contemple aspectos de gestión que permitan mejorar el desempeño”.

Hay luego varios párrafos de argumentación con críticas al gobierno de Omar Perotti: el Iapos “viene transitando una dinámica económico-financiera particular desde el segundo semestre de 2023 atento a la trayectoria sensiblemente divergente entre recursos y erogaciones” que parcialmente “obedece a que los factores que determinan la dinámica de las erogaciones del organismo difieren en naturaleza e intensidad de los factores que determinan los recursos”. Se trata, básicamente, de gastos en prestaciones y recaudación por aportes de los afiliados.

“Resulta pertinente resaltar también que sin desconocer el contexto económico complejo (…) y más allá de razones estructurales”, continúa el decreto, “la divergencia señalada se vio intensificada por decisiones tomadas durante el segundo semestre de 2023, las cuales han tenido un fuerte impacto en el gasto durante el comienzo del presente ejercicio”.

Según el gobierno de Pullaro, el resultado de esa política es que el Iapos “ha observado durante el primer trimestre del presente ejercicio un déficit presupuestario que supera el 5% del total de sus recursos en el mismo período, lo cual exige por parte de este Poder Ejecutivo tomar con premura definiciones tendientes a afrontar el déficit y evitar su consolidación de forma tal de no poner en riesgo el sistema de prestaciones médico asistenciales y de seguridad social de los afiliados”.

De allí que se dispone el traspaso parcial de la obra social al ámbito del ministerio de Economía, que “redundará en mejores posibilidades para la gestión de la administración financiera y, como consecuencia, para preservar el sistema de salud de los empleados estatales”, más allá de que “las acciones con incidencia en las prestaciones del Iapos deben encontrarse en todo momento sometidas a las directrices que defina el Ministerio de Salud, puesto que exigen una mirada sanitarista que es propia de dicha cartera del gobierno provincial como así también el control permanente atento la especificidad de la materia en cuestión, por lo que continuará contando con el asesoramiento de las áreas de salud que actuarán en colaboración directa con el Ministerio de Economía en todo lo que se refiere a la temática propia de la salud pública”.

“El abordaje transversal de la gestión pública resulta crucial en los gobiernos actuales que se enfrentan con problemáticas sumamente complejas y que no pueden ser administradas de forma compartimentada sino que, por el contrario, exigen la colaboración de distintas áreas del conocimiento para brindar soluciones integrales y sustentables en el tiempo”, engloba el decreto.

FUENTE: Aire de Santa Fe