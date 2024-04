Entre todos se generó una reunión por demás interesante, analizando el contexto actual pero especialmente, sentando las bases para un camino por recorrer, una hoja de ruta que posibilite mejoras en el corto y mediano plazo.

Tras concluir el encuentro, Sebastián Viarengo, presidente del Consejo de Administración de Uncoga y uno de los impulsores del cónclave, destacó la relevancia de esta iniciativa. Sostuvo que "fue una reunión muy interesante, con muchas entidades y autoridades presentes, con una excelente repercusión de la parte policial". En este sentido, resaltó que por compromisos asumidos, no pudieron ser parte de la reunión el Fiscal asignado a Sunchales y el Senador Alcides Calvo.

"Todos pudieron dar su punto de vista y su opinión de la situación, generándose un excelente ambiente", agregó. Se propuso la creación de una Mesa de Seguridad local, para la cual actuará de eje la Sociedad Rural de cada lugar o aquella que se enecuentre territorialmente más cerca.

Otro punto en común fue la necesidad de realizar las denuncias ante cada caso ya que para la PDI, si no hay denuncia, no existe delito y por lo tanto no se puede avanzar en la correspondiente investigación.

Por último, se buscará impulsar en Fiscalía un representante especial. Tener un Fiscal Rural sería fundamental para poder dar rápidas respuestas pero para eso, se debe primero demostrar que aquí hay una zona caliente que amerita este despliegue desde la provincia. En el mientras tanto, se acompañará a los Fiscales actuales para que puedan tener un mejor desempeño con la asistencia de quienes están hoy más cercanos a la ruralidad y sus particularidades.

Presentes

La amplitud de la convocatoria resultó fundamental para poder encarar las particularidades de la temática puesto que la misma atraviesa límites diversos, con responsabilidades compartidas entre lo público y privado.

Fue así que se recibió a referentes de entidades intermedias (Coninagro, Sociedad Rural de Rafaela, Moisés Ville, Cooperativa Agrícola Ganadera local), de Seguridad (toda la cúpula regional y provincial de Los Pumas, autoridades regionales y provinciales de la Policía de Santa Fe, entre otras) y políticas (Presidente del Concejo Municipal, Presidente Comunal de Palacios, Moisés Ville y Humberto, entre otros).