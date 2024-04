Carta abierta de familiares de los policías enjuiciados que prestaron servicios en la Comisaría de Sunchales

A continuación, transcribimos la carta pública emitida por los familiares de policías de la Comisaría Tercera de Sunchales, la Familia Policial del Departamento Castellanos y vecinos de Sunchales.

"A la sociedad santafesina toda:

El próximo martes 16, a las 8:00, en la Sala N° 3 de los Tribunales de Rafaela dará comienzo el juicio oral donde se imputa de torturas, y encubrimiento, a ocho trabajadores policiales que en octubre de 2019 por la contracción a su profesión actuaron con la carga pública de detener y encarcelar a delincuentes, en la Comisaría Tercera de la Unidad Regional V, ciudad de Sunchales.

Lo que vino después, fue un despliegue mediático de una fiscal que no tuvo la pericia para su trabajo, y que lejos de aplicar el derecho; humilló a los funcionarios policiales, a quienes llegó a ordenarles que se desvistieran en los calabozos, quedando desnudos sin la posibilidad de ponerse prendas; llevándolos al hospital descalzos; donde también formaban parte de la los detenidos, mujeres policías; algo de lo cual seguramente será ventilado en el juicio.

El rol protagónico de la justicia fue tan lamentable, que la fiscal Lema en las primeras declaraciones a los medios titubeaba al expresar sobre las justificaciones de las detenciones a los trabajadores policiales; ahora, de los delincuentes con antecedentes, los que nos robaban, y siguieron robando, ni una sola palabra.

Como compañeros, familiares, vecinos y gente de buena madera, venimos a pedir justicia por María Itatí Acevedo, Mauricio Leonardo Ortis, Brian Manuel González, Carlos Agustín Manzo, Silvana Sarmiento y Luciano Martín Gabinetti, todos con una conducta intachable, a quienes convirtieron sus vidas en un caos desde octubre de 2019.

La justicia no es justicia cuando los que tienen que protegernos son sometidos, encarcelados por la expeditiva acusación de delincuentes con antecedentes, que no tienen otra justificación, ya de manual, de “la policía me pegó, me torturó”.

Cuál es la sensación que nos queda a los vecinos que queremos vivir en paz; que nos queda como padres que dimos un hijo a trabajar en la fuerza policial; que le queda a la sociedad, cuando la justicia libera criminales y condena a quienes tienen la obligación de detenerlos.

En los últimos años hemos tenido una justicia muy cómoda en el “segmentado idealismo ideológico” en que caminaba más la justicia de la política de “los derechos humanos parcializados”; bien lejos de los manuales del derecho; y eso acrecentó el delito y empoderó a los delincuentes; y así cientos de procesos penales contra policías, a quienes muchas veces, incluso hoy, se los pone entre la espada y la pared; “TENES LA POSIBILIDAD DE IR A UN ABREVIADO, O EN EL JUICIO UNA CONDENA A 15 AÑOS DE CARCEL”; una y otra vez repiten fiscales, que están deseosos de tener una confesión de esta manera, sin que importe saber la verdad.

Sabemos que, en esta causa, la de “los policías de Sunchales”, en varias oportunidades se los ha invitado a autoproclamarse culpables, una medida procesal, que quizás debería ser revisada por la legislatura, porque en algunos casos invita a que un delito quede impune.

No somos obtusos en no reconocer que hay policías que caminan por la vereda opuesta de la ley; pero este caso, el de los policías que actuaron en 2019 en la comisaria de Sunchales, no lo es, es gente honesta, con valores, y que se ven sometidos a las bravuconadas de delincuentes.

Nosotros, familiares, compañeros, vecinos, no los vamos a dejar solos; y quisiéramos que las autoridades judiciales, legisladores, y funcionarios provinciales y municipales asistan a los debates; porque eso también habla a las claras del compromiso de que clase de justicia queremos, que clase de policías queremos".

La carta lleva la firma de familiares de policías de la Comisaría Tercera de Sunchales, Familia Policial del Departamento Castellanos, y vecinos de la ciudad de Sunchales.