ARB: Ya está el fixture 2024 del torneo de primera división masculino

La cuenta regresiva está en marcha. La Asociación Rafaelina de Básquet ultima detalles para que la temporada de Primera División de la rama masculina se ponga en marcha. Este año, habrá varias novedades.

Para empezar, se incorporará Racing de San Cristóbal. De esta manera, el certamen masculino pasará de ocho equipos a nueve, recordando la presencia de Unión y Libertad de Sunchales, Atlético de Rafaela, 9 de Julio, Sportivo Ben Hur, Independiente, Peñarol y Argentino Quilmes.

Además, la gran novedad de este nuevo certamen es que el torneo se pondrá en marcha en la localidad de Ataliva. El partido inaugural -previsto para el fin de semana del 6 de abril- lo protagonizarán Independiente y Argentino Quilmes.

¿Y cómo se jugará? La nueva Comisión Directiva, con el aval de todos los clubes, promovió la idea de realizar dos torneos todos contra todos bajo el nombre de «Jorge Cagliero», reconociendo al ex deportista (fue campeón con Sportivo Ben Hur en 1977) y colaborador recurrente de la Asociación «Vistiéndonos de Sol», quien dejó de existir el pasado mes de febrero.

Tanto la primera rueda como la segunda tendrán un Súper 4 con Copa de Oro y Copa de Plata. En la primera definición participarán aquellos equipos que finalicen entre el 1° y 4° puesto, mientras que la segunda será entre la 5° y 8° posición. El equipo que finalice en el último lugar, culminará su participación.

Con respecto al Torneo Absoluto, lo jugarán los dos campeones de la primera y segunda rueda, disputando un partido en la cancha de cada campeón, coronando al ganador por diferencia de gol.

A continuación, compartimos el fixture completo:

Torneo «Jorge Cagliero», primera rueda

Fecha 1

Independiente vs Quilmes (en Ataliva)

Atlético vs Ben Hur

Racing San Cristóbal vs 9 de Julio

Unión vs Libertad

Libre: Peñarol

Fecha 2

Atlético vs 9 de Julio

Independiente vs Ben Hur

Quilmes vs Peñarol

Racing SC vs Libertad

Libre: Unión

Fecha 3

9 de Julio vs Unión

Ben Hur vs Racing SC

Peñarol vs Independiente

Quilmes vs Atlético

Libre: Libertad

Fecha 4

Independiente vs Atlético

Libertad vs Ben Hur

Racing SC vs Peñarol

Unión vs Quilmes

Libre: 9 de Julio

Fecha 5

Atlético vs Racing SC

Independiente vs Unión

Peñarol vs Libertad

Quilmes vs 9 de Julio

Libre: Ben Hur

Fecha 6

9 de Julio vs Independiente

Ben Hur vs Peñarol

Libertad vs Atlético

Racing SC vs Unión

Libre: Quilmes

Fecha 7

9 de Julio vs Peñarol

Ben Hur vs Quilmes

Libertad vs Independiente

Unión vs Atlético

Libre: Racing SC

Fecha 8

Ben Hur vs Unión

Libertad vs 9 de Julio

Peñarol vs Atlético

Quilmes vs Racing SC

Libre: Independiente

Fecha 9

9 de Julio vs Ben Hur

Libertad vs Quilmes

Racing SC vs Independiente

Unión vs Peñarol

Libre: Atlético de Rafaela

Para el segundo torneo, a jugarse luego del receso invernal, se invertirán las localías.