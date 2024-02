El Cañonero debuta en la Copa Departamento Castellanos

Libertad debutará oficialmente este viernes en la temporada 2024. Será en Esmeralda ante Defensores de Frontera, por la primera ronda de la Copa Departamento Castellanos.

En esta edición, los partidos de Primera División tendrán como preliminar los cruces en categoría 2012. De esta manera, el Cañonero visitará a Defensores desde las 20:30 con 2012 y 21:30 en Primera División.

La competencia de este fin de semana

Anoche, en la localidad de Bella Italia se puso en marcha la 2° Edición de la Copa "Departamento Castellanos". En el partido preliminar, la Categoría 2012 de Ferro derrotó 2 a 0 a Deportivo Bella Italia. En Primera División, el triunfo quedó en manos del conjunto rafaelino, quien se impuso por 3 a 0 y avanzó a la segunda ronda.

En la continuidad de la primera etapa, este viernes 23, por la noche, se disputarán seis partidos del certamen departamental. A partir de las 21:30 - preliminar a las 20:30 - se jugarán estos cotejos: Talleres de María Juana vs. Peñarol de Rafaela; Moreno de Lehmann vs. Dep. Josefina; Defensores de Frontera vs. Libertad de Sunchales; Sportivo Roca vs. Atlético de Rafaela y Juventud Unida de Villa San José vs. Dep. Ramona.

Desde las 22:00 -Reserva 20:30 -, Bochazo de San Vicente vs. Argentino de Humberto Primo.

Sigue el sábado

La programación de la primera parte de la temporada 2024 seguirá mañana a partir

De las 17:30 -preliminar 16:30- con Sportivo Aureliense vs. Ben Hur, Belgrano de San Antonio vs. Argentino Quilmes y Zenón Pereyra vs. Florida de Clucellas.

A las 18:00 -preliminar 17:00 -, Deportivo Susana vs. Brown de San Vicente y Sportivo Libertad de Estación Clucellas vs. Atlético de Esmeralda.

A las 18:30 -preliminar 17:30 -, Independiente de San Cristóbal vs. Dep. Tacural y La Hidráulica vs. Atlético María Juana.

A las 20:00 -preliminar 19:00 -, Sportivo Santa Clara de Saguier vs. Dep. Aldao, y a las 21:30 -preliminar 20:30 -, Independiente de Ataliva vs. Argentino de Vila.

Cambio de localía

Por disposición policial, este sábado a las 19:00 -preliminar 18:00- en nuestra ciudad, Sportivo Norte enfrentará a La Trucha de Frontera.

Domingo y lunes

El domingo 25 de febrero, a las 17:00 -preliminar 16:00-, San Martín de Angélica vs. Atlético Juventud de Rafaela. La jornada se cerrará el lunes 26 a las 21:00 -Reserva 20:00- con Tiro Federal de Moisés Ville vs. 9 de Julio.