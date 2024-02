El inicio de clases todavía no está asegurado en la provincia de Santa Fe. Si bien ya se llevaron a cabo cuatro encuentros entre el Ejecutivo y los gremios para discutir la paritaria y pese a que la provincia ofreció más de lo que había dicho en un primer momento, todavía no alcanza y los gremios deberán definir si aceptan o no la propuesta del Gobierno.

En ese marco, se están llevando a cabo distintas asambleas para determinar qué harán. Este miércoles 21 por la tarde, en nuestra ciudad, se llevó a cabo la Asamblea departamental de AMSAFE, donde se definieron tres mociones que se votarán hoy en las distintas escuelas de la ciudad y la región. La particularidad y dato no menor es que las tres opciones que se determinaron rechazan la propuesta del Gobierno y conducen directamente al paro, con diferencia de horas según la opción más votada.

Las mociones:

1- Rechazo a la propuesta paritaria y dos semanas de paro de 48 horas

2- Rechazo a la propuesta paritaria y dos semanas de paro de 72 horas

3- Rechazo a la propuesta paritaria y tres semanas de paro, la primera y segunda de 72 horas y la tercera de 48 horas.