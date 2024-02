Desde los primeros momentos de la extensa audiencia de este lunes 19, en la que se presentó un recurso de apelación contra la prisión preventiva dictada contra Matías y Fernando Spaggiari, quedó claro que ambos iban a hacer uso de su derecho de hablar al final de la audiencia. Lo hicieron, sin aceptar preguntas de ninguna de las partes -ni de los defensores ni de la Fiscalía o los representantes de la querella- y luego de que en la sala retumbaran todavía los ecos de los duros testimonios de 4 víctimas de los hechos por los cuales están siendo investigados los empresarios locales.

Vestidos de forma idéntica -pantalones de jeans azules, camisas blancas- los dos hermanos abandonaron el sector que habitualmente se dedica a los familiares de los imputados, y que esta vez utilizaron los propios acusados, para sentarse en las sillas que hasta ese momento habían ocupado los abogados defensores. Los dos leyeron sus respectivas declaraciones, los dos refiriéndose en todo momento al otro como si ambos conformaran una unión indivisible. Los dos haciendo eje en una línea argumental, presentándose como empresarios emprendedores: son hombres de negocios, trabajadores y comprometidos con su comunidad, de larga trayectoria y con valores familiares, nunca hicieron otra cosa que promover el bien común y el desarrollo de la comunidad, sus empresas daban trabajo, movían la economía regional, y nunca fueron fachada de ninguna organización criminal ni nada que se le parezca. Las deudas son reconocidas y serán honradas. Así se definieron a sí mismos, al menos.

Textuales

Matías fue el primero y el más breve. Fue directo al grano: "siempre tuvimos la vountad de devolver el dinero y solucionar el problema", dijo. Comenzó recordando que en 2017 comenzaron a expandir la empresa principal, Grupo Spaggiari SRL, constituyendo la constructora. "Contábamos con un area de ciencia y tecnologia para ir a la mejora continua de nuestros productos", dijo, y reveló que habían firmado convenio de complementación de actividades con universidades e instituciones educativas reconocidas, así como con organismos públicos como el INTI. Reseñó una cantidad de exposiciones en las que participaron las empresas del grupo.

Ciñéndose a la línea argumental expuesta a lo largo de la audiencia, en la que los imputados y sus defensores se preocuparon por desarmar la calificación legal que se les endilga -la constitución de una asociación ilícita con roles bien diferenciados entre sus integrantes- Matías Spaggiari sostuvo que "los empleados solo cumplían las tareas que le correspondian dentro de esas empresas. Amplió: "estábamos convencidos de lo que hacíamos y orgullosos de lo que creamos. Nunca nuestro negocio fue una fachada, ni un ardid" para engañar a nadie.

Remarcó que "nuestra intencion sigue siendo cumplir con nuestras obligaciones. Por supuesto que asumimos el dolor que se ha causado, y que hasta el día de hoy persiste, como también persiste la intención de cumplir con cada una de la personas afectadas, porque así somos nosotros: honramos nuestras deudas".

Al pedir por su libertad, dijo que la condición de prisión preventiva que cumplen "se dificultan las posibilidades de trabajar para cumplir con nuestas obligaciones". Y negó una y otra vez que las empresas se hayan constituido con el expreso fin de estafar a los ahorristas: "Les hubiéramos puesto un nombre ficticio y no nuestro apellido, que contiene una gran historia en la ciudad de Rafaela, apellido que tienen nuestros hijos y que lo llevarán para el futuro".

Al mencionar a su padre, trabajador del Poder Judicial, enfatizó que "el legado que él nos dejó es creer en la Justicia y someternos a derecho y eso siempre hicimos con mi hermano".

También denunció que vivió "situaciones que apuntaron contra mi vida, mi seguridad y mis bienes". Reveló que debió literalmente atrincherarse en su casa ante la irrupción de un matrimonio que fue a increparlo y que en otra oportunidad uno de sus acreedores lo amenazó de muerte en la vía pública, delante de sus hijos.

Sin embargo, insistió enque "no usamos el dinero que nos prestaron para nuestras vidas particulares. Somomos austeros, no es una fachada, no tenemos pasaportes, no viajamos nunca al exterior en avión, nuestros balances reflejan en qué se usaron los fondos".

"La sociedad lo sabe..."

A su turno, su hermano Fernando se explayó mucho más. Leyó un extenso documento y habló durante unos 40 minutos, en los que no se privó de enumerar uno por uno los proyectos edilicios, loteos y emprendimientos comerciales del grupo, así como un detalle de la cantidad de empleados que tuvieron, las motivaciones al contratarlos, las obras benéficas realizadas, las colaboraciones con ONGs y otras cuestiones que pretendieron a sostener la imagen de una empresa siempre comprometida con la economía regional.

"Nunca pertenecimos a ninguna banda ni nada. Somos propietarios de tres empresas muy hermosas y hoy muy golpeadas. Nuestra pasión siempre crear, hacer, terminar y entregar... Nunca fuimos una pantalla ni una fachada para inducir a engaños, a personas y a clientes. Sólo existió mucha pasión, mucho trabajo, entrega, vocación, dignidad y amor. La sociedad lo sabe". Ese latiguillo, "la sociedad lo sabe", lo reiteró al cierre de cada párrafo en los que enumeró las realizaciones de sus empresas.

"Jamás perseguimos a nadie para pedirle dinero. Venían porque sabían de nuestra trayectoria. Nunca se publicitó en ningún medio, ni en las redes, ni en revistas, diarios, nada, jamás lo hemos hecho. Las personas llegaron referenciados por otras personas y porque conocían nuestro trabajo de tantos años", explicó. Y atribuyó la debacle a que las empresas del grupo tuvieron una fuerte caída en sus rendimientos por la situación económica: dólar en alza, inflación elevada, caída de la actividad económica.

Fernando Spaggiari recordó que el 12 de diciembre de 2022 fue el día en que el Grupo decidió cesar sus pagos. "Fue una decisión dificilísima", resumió. Pero agregó que durante los siguientes 30 días se reunieron con la mayoría de los damnificados para renegociar las deudas. "Hay personas que han vuelto a confiar, más allá de los enojos y molestias.Queremos y vamos a cumplir. No hubo un plan B o un plan C,no nos fuimos, no cerramos las empresas, aceptamos lo sucedido, dimos la cara e iniciamos un proceso de reprogramación de deudas, obteniendo altos niveles de aceptación", insistió.

Un rato antes, el devastador testimonio de ahorristas que habían confiado y ahora sienten que lo han perdido todo pareció pintar un panorama totalmente diferente al de los imputados que, ahora, esperan por la decisión del juez Alvira.

FUENTE: https://rafaelanoticias.com/judiciales/el-descargo-de-los-spaggiari-el-dolor-causado-va-a-ser-reparado-y-vamos-a-cumplir-con-todas-las-obligaciones.htm