Los ministros de Interior y Economía recibieron a Pullaro y nueve gobernadores más por la ley ómnibus. Los mandatarios de JxC acompañarán reformas que no afecten sus intereses estratégicos y económicos

"A nadie le va a faltar un alimento", pero "no se hará una transferencia a quien no esté en regla", dijo el vocero presidencial en alusión a los comedores que podrán solicitar este auxilio. Fue un día después de que la Conferencia Episcopal Argentina advirtiera que "la comida no puede ser variable de ajuste".