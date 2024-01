La Multisectorial Sunchales le dijo no al DNU y a la Ley Ómnibus de Milei

Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando los asistentes acompañaron a la artista Lula Bertoldi en la entonación a capella del Himno Nacional Argentino.

A continuación, el comunicado emitido por la Multisectorial Sunchales:

"En consonancia con la jornada de lucha a nivel nacional, el miércoles 24 de enero, la Multisectorial Sunchales se convocó en la Plaza Libertad de nuestra ciudad.

Para decirle NO a las medidas del gobierno de la Libertad Avanza.

Le decimos NO al DNU y NO al proyecto de "Ley Ómnibus".

Le decimos NO al autoritarismo y a la arbitrariedad.

Por los derechos laborales, por la cultura, por la educación pública, por el cuidado de nuestro medio ambiente, por la salud, por nuestros recursos y nuestra soberanía nacional, por las y los jubilados, por las conquistas del movimiento de mujeres y disidencias, por la ciencia, por los derechos humanos y la democracia.

TODAS y TODOS en la calle y en la plaza para dar esta lucha. En Sunchales. Como en todo el país. Como en todo el mundo.



La Patria no se vende. Se defiende".