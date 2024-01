Las amenazas contra Maximiliano Pullaro se agudizan como reacción a las medidas en las cárceles

Desde hace tiempo en Rosario se rompieron los límites imaginables. La violencia que supura de la mafia narco logró destruir cualquier frontera de lo impensable, frente a un Estado que hasta ahora fue ineficaz a la hora de desarticular grupos criminales rústicos y poco sofisticados que logran a costa de balas imponer su propia dinámica ante una sociedad que naturalizó este escenario inédito en la Argentina.



No hay ningún misterio. Las bandas narco funcionan desde las cárceles, tanto provinciales como federales, donde los líderes de estas organizaciones cumplen extensas condenas. Cuando se toca ese nervio aparece la resistencia.

Las respuestas se enuncian en las calles con balazos y atentados, porque si se corta el circuito de funcionamiento dentro de los penales se termina un negocio millonario, aceitado por complicidades profundas dentro de las penitenciarias.

Cuando asumió el 10 de diciembre, una de las primeras medidas que tomó el gobernador Maximiliano Pullaro fue reagrupar los presos de alto perfil, que pertenecen a segundas y terceras líneas de las bandas criminales, como Los Monos, que estaban alojados en los pabellones que van del 6 al 9 en el penal de Piñero.

Pullaro confesó que sacó a su familia de Rosario luego de recibir serias intimidaciones.

Sólo bastaron unas horas para que la reacción se hiciera palpable con ataques a balazos y amenazas directas contra el gobernador santafesino. Atentaron con disparos de calibre 9 mm contra la guardia del hospital de Emergencias Clemente Álvarez y contra una sucursal de un banco.

En ambos sitios elegidos se buscó generar conmoción. Dejaron amenazas contra Pullaro y su familia.

Atentados y ataques

Desde antes de asumir al frente de la gobernación, el dirigente radical viene enfrentando intimidaciones. Muchas no se hicieron públicas, pero se investigan en la Fiscalía de Rosario. Pullaro confió a su entorno cercano que estos hechos no van a restringir su actividad ejecutiva. Pero trata de evitar grandes aglomeraciones, donde los dispositivos de seguridad son más complicados de que sean efectivos.

En octubre de 2013 la casa particular del entonces gobernador, el socialista Antonio Bonfatti fue blanco de un ataque con 21 balazos en momentos en que el mandatario se encontraba viendo televisión con su pareja en el living de su residencia. El hecho provocó una fuerte conmoción porque nadie hasta ese momento se había animado a romper ese límite en la Argentina.

A más de una década de ese atentado, en cuya investigación no se pudo identificar al autor intelectual porque Bonfatti retiró la acusación contra quien había confesado haber disparado, los límites se rompen en Rosario con mayor frecuencia.

Desde que asumió en el cargo de gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y su familia son blanco de graves amenazas, que llevaron a que el mandatario no solo refuerce su seguridad personal, sino que obligó a que su esposa e hijos tengan que salir de Rosario.

El porqué de las amenazas tiene que ver con las medidas que tomó desde el 12 de diciembre Pullaro, cuando ordenó reagrupar los pabellones de alto perfil de la cárcel de Piñero, donde se encuentran alojados las segundas y terceras líneas de los grupos criminales más importantes de Rosario, como la banda de Los Monos.

El ataque a cargo de menores de edad

El fin de semana ocurrió un hecho de suma gravedad. Tres adolescentes, dos de ellos menores de edad, arrojaron una bomba molotov a un ómnibus de la línea 143 en la zona norte de Rosario.

Tras este atentado, la policía hizo un operativo cerrojo y detuvo a los tres adolescentes. Uno de ellos tenía una mochila donde guardaba botellas con nafta y una nota con amenazas al ministro de Seguridad Pablo Coccocioni.

Uno de los mensajes decía: “Coccocio deja de verduguear a los de alto perfil”, en referencia a los presos que pertenecen a bandas criminales que están alojados en pabellones especiales, con mayores controles.

La última amenaza fue dejada debajo de la puerta en la Oficina de Migraciones que tiene el Ministerio del Interior en Rosario.

Este lunes se reiteró otra amenaza contra el gobernador. Lo confirmó el propio Pullaro cuando explicó ante los periodistas que había recibido una nueva intimidación antes de ingresar a la delegación Rosario del Registro Civil, en Salta al 2800. Según trascendió, la advertencia estaba escrita en un papel que pasaron por debajo de la puerta de la Dirección de Migraciones, en Urquiza e Italia, a primera hora del día.

“Cuando llegaba al Registro Civil, personal del Ministerio de Seguridad me informó sobre una nueva amenaza contra mi familia", afirmó Pullaro."Lamentablemente ya estoy acostumbrado desde que comenzó mi gestión, pero quiero ratificar el rumbo, de seguir peleando contra la delincuencia en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario”, apuntó.

“Seguiremos manteniendo controlados a los detenidos que cometían delitos desde las cárceles, alojados en pabellones de alto perfil. Eso es lo que más molesta. Y avanzaremos para bajar los niveles de violencia y aumentar la seguridad en la ciudad”, señaló el gobernador.

Al ser consultado sobre el tenor que tuvo esta nueva amenaza, Pullaro precisó: “Estaba dirigida hacia mi familia e hizo mención a algo sugestivo sobre la donación de órganos. Fue algo muy feo y sucedió hace cinco minutos. Pero no nos van a amedrentar, seguiremos trabajando en ese sentido. El Ministerio de Seguridad está muy sólido en ese sentido”.

La decisión que tomó Pullaro tras las amenazas

Durante la semana pasada trascendió que, tras las amenazas, la familia de Pullaro debió de salir de Rosario por cuestiones de seguridad. El gobernador santafesino admitió esta situación.

"Mi familia no está en la ciudad. Los primeros quince días estuvieron encerrados. Vivo en lugar común, pero en la segunda semana salieron de la ciudad y lo seguiremos evaluando hasta que empiecen las clases. Con respecto a mí, yo tengo medidas de seguridad. Que se queden tranquilo, contra mí no van a atentar. Estoy bien cuidado y mis años en el Ministerio de seguridad me permitieron aprender cómo cuidarme de estos delincuentes violentos", advirtió.

Pullaro mostró valor y decisión al intervenir los pabellones de alto perfil en las cárceles. Lo demuestran las amenazas que enfrenta. Su objetivo de poner límites a los grupos narco será una tarea compleja frente a un Estado deteriorado: cuando asumió había solo 18 patrulleros disponibles en Rosario y más de 200 autos fuera de servicio acopiados en galpones en la Jefatura de Policía.

Es imprescindible reforzar la inversión en seguridad, pero también manejar los recursos de manera eficiente en este momento de contracción del gasto.

