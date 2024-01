Suspenden el otorgamiento de retiros especiales en la Municipalidad de Sunchales

La concejal Laura Balduino, en la fundamentación previa a la aprobación del proyecto de Ordenanza, afirmó que “el espíritu de la ordenanza Nº 2091/2011 sobre retiro especial del personal municipal fue desvirtuándose con el transcurso del tiempo presentando una serie de irregularidades que no han podido subsanarse a pesar de los reiterados pedidos de informes, los reclamos efectuados y el intento de este Concejo Municipal, en muchas oportunidades, de ordenar definitivamente la situación”.

La edil del bloque Juntos por el Cambio explicó que “haciendo un poco de historia y a modo explicativo, en febrero del 2020 a través de la minuta Nº 810/20 entre otros informes, se solicita al DEM un informe detallado del personal que se hubiese acogido al régimen especial de retiro desde junio del 2018 a la fecha, como así también quienes estuviesen en condición de hacerlo en los próximos 2 años. La respuesta a la minuta llega 5 meses después y llamativamente responde a otros requerimientos pero no se hace mención sobre este punto en particular. Con posterioridad, a través de la minuta Nº 1057 se vuelve a solicitar la remisión del listado completo de los agentes que se hayan acogido al régimen de retiro especial en un plazo no mayor a 10 días hábiles, minuta que nunca fue respondida. Posteriormente, la minuta Nº 1058 solicita al DEM que en un plazo de 5 días hábiles proceda a informar de manera documentada sobre los empleados cuya propuesta de paso a retiro no fuera convalidada a través de la firma de la presidencia de este Concejo Municipal en el 2020, que informen si se encuentran trabajando o si gozan de algún tipo de licencia, y en tal caso se informe desde que fecha a que fecha los motivos y la presentación de los certificados correspondientes. Y la presentación de esta última minuta estaba relacionada con que se detectó personal que no reunía ninguna de las condiciones establecidas en la Ordenanza de referencia, y se desconocía (y aún se desconoce) bajo que concepto no se encontraban cumpliendo sus tareas habituales pero percibiendo sus sueldos . Una vez más, nunca se obtuvo tal información. Miren desde cuando se vienen arrastrando situaciones confusas, poco claras y sin ningún ánimo de echar luz sobre lo planteado. Por último y teniendo en cuenta el cambio de gestión, en la sesión de la semana pasada hemos dado ingreso a una nueva minuta a los fines de lograr obtener información fidedigna sobre este tema en particular”.

El proyecto de Ordenanza que fue aprobado por la totalidad de los ediles en la última sesión extraordinaria del Concejo Municipal desarrollada el jueves 28 de diciembre es el siguiente:

ARTÍCULO 1º.- Suspéndase hasta el 31 de diciembre del 2025, el otorgamiento de retiros especiales, dispuesto por la Ordenanza Nº 2091, sus modificatorias y complementarias.-

ARTÍCULO 2º.- Créase la Comisión Evaluadora Especial integrada por los miembros del Concejo Municipal, dos representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, y un representante del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, con el cometido de efectuar el debido relevamiento de todos los casos de retiros concedidos, aquellos que se encuentran bajo análisis y los pendientes. Todo ello con el fin de analizar, revisar y estudiar el impacto presupuestario, jurídico y laboral de la implementación de la Ordenanza Nº2091, sus modificatorias y complementarias, por parte del Departamento Ejecutivo Municipal.