Golpe de timón en las políticas educativas en la Provincia de Santa Fe

En Educación se eligió un rumbo diferente al de la anterior gestión. La primera marca diferencial se ubica en el plano simbólico y tiene que ver con ejecutar ya una primera medida: la eliminación del proyecto de "avance continuo".



De entrada se pretendió dar una idea de mando firme al frente de la cartera educativa, que hasta acá venía bastante debilitado como consecuencia de la aplicación dispar de normativas en las escuelas, de "errores" en la liquidación de sueldos, de medidas criticadas y a veces inconsultas con los actores del sistema, de otras resueltas con polémicas circulares o con una deficiente comunicación, tanto hacia las instituciones como hacia la sociedad.

"Sobre las acciones pedagógicas en concreto, la eliminación del "avance continuo" - o también conocido como de "no repitencia" - ya cristaliza la noción de cambio de posicionamiento. Fue uno de los primeros decretos firmados por el nuevo gobernador Maximiliano Pullaro, quien lo había adelantado en la campaña. Sin medias tintas, el mandatario argumentó: "Derogaremos el Avance Continuo, porque no se trata de pasar sin saber con el único fin de disfrazar de manera ficticia las tasas de egresos", criticó, al momento de firmar el Decreto Nº 0017/23, el lunes posterior a tomar su cargo.



De hecho, ya desde su anuncio en 2022, este fue un programa criticado por los opositores porque flexibilizaba aún más el secundario, en un contexto de resultados educativos adversos. El proyecto está basado en la idea de que los chicos que no aprobaron materias las vayan recuperando con apoyatura de tutores pero sin repetir el curso. Vale aclarar que no se implementó en todos los colegios secundarios sino sólo en el 20% de las escuelas del nivel de la provincia (unas 185). Esas instituciones finalizarán este ciclo con el mismo método para ir volviendo al régimen habitual durante el 2024, en una suerte de transición.

La nueva gestión considera que con el avance continuo y otras medidas, como la evaluación por trayectos o conjunto de materias, en los últimos tiempos "se confundió inclusión con contención". Por lo cual, está decidida a poner foco en la evaluación, tanto de los alumnos como de las propias políticas. "Si yo no evalúo, no certifico y dejo pasar, lo que estoy haciendo es mejorar probablemente algunos datos de retención y de egreso, pero lo que seguro no estoy haciendo es producir aprendizajes significativos. De alguna manera, sostenemos una irrealidad", espetó el ministro de Educación, José Goity, en una reciente entrevista con El Litoral.



Por ende, su estrategia de retención de los adolescentes en la escolaridad pasará por dotar de "sentido" al tránsito por el secundario y de proporcionarle una "utilidad práctica" al último tramo, en vinculación con los estudios superiores y el mundo del trabajo. También adelantó la posibilidad de retomar el Vuelvo a Estudiar para ir a buscar a esos jóvenes que abandonaron la escuela, un problema agravado por la pandemia.

"Los ejes medulares que se planteó esta gestión tienen que ver con la alfabetización inicial de 1ro a 3er grado de la primaria; la articulación de la escuela media con el ámbito del trabajo y los estudios superiores; y reforzar y fortalecer la formación docente. También valoró la instancia paritaria para resolver las demandas del magisterio, y los concursos de ingreso y ascenso que seguirán en marcha.

Los años por venir mostrarán si, con este planteo diferente y otros métodos, en los próximos cuatro años comienzan a mejorar las estadísticas educativas -hasta acá siempre esquivas de exponerlas a la opinión pública-, de inclusión y retención en el secundario, de aumento en la calidad de los aprendizajes de lectura, escritura y matemática en los primeros grados de la primaria y de ordenamiento general del sistema educativo. Por el momento, las nuevas autoridades vinieron con una brújula y mapas bajo el brazo y un rumbo claro trazado hacia dónde quieren dirigirse. Está por verse con qué vientos, tormentas y mareas se encontrarán en aguas nacionales y cómo eso repercutirá en la ejecución de las metas planificadas.