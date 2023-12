Descongelan la tarifa de la EPE: sube la luz un 9% en enero

Los actuales funcionarios de la gestión Pullaro denuncian que el ex gobernador Perotti no autorizó una actualización en septiembre; lo que ocasionó un déficit de 30 mil millones de pesos proyectado a marzo.

El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Energía que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, informó que a partir del próximo mes de enero se efectuará una actualización de la tarifa energética de un 9 por ciento promedio, que había sido autorizado en audiencia pública en febrero pasado. El incremento era posible si se superaban determinados parámetros inflacionarios en septiembre, situación que no ocurrió porque el gobierno provincial anterior decidió no aplicar la suba. Ahora, los actuales funcionarios advierten que este retraso en la actualización de costos de la EPE "puede repercutir en la calidad del servicio" eléctrico. Y no se descartan cortes del servicio a lo largo del verano. El "rojo" proyectado a marzo ronda los 30 mil millones de pesos.

“Esta medida que tomamos ahora, es consecuencia del congelamiento de tarifas que había anunciado el ex gobernador Omar Perotti”, indicó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

La actual administración del gobernador Maximiliano Pullaro explicó que la modificación tarifaria está relacionada con la decisión de la gestión que finalizó el 10 de diciembre de mantener congelada la tarifa energética, y por ende de haber “heredado deliberadamente el aumento a la gestión actual”. Según indicaron las actuales autoridades, este retraso tarifario provocó un “déficit operativo en la Empresa Provincial de la Energía (EPE), proyectado a marzo de 2024, superior a los 30 mil millones de pesos, sin tener en cuenta la variación del tipo de cambio anunciado en los últimos días.

Por esta razón, señalaron desde la provincia, es necesario aplicar la actualización que fue autorizada en audiencia pública ya en febrero pasado. Dicha actualización se producirá a partir de enero próximo en un 9 por ciento de aumento promedio en las boletas de la luz.

Globo inflado

En septiembre pasado, la gerencia de la empresa energética le había solicitado por escrito al ex gobernador Perotti que los autorice a una suba en la tarifa. “Esto fue negado con la intención de perjudicar la gestión entrante”, informaron los actuales voceros de la gestión Pullaro que ven en este congelamiento tarifario la directa consecuencia de un perjuicio en el comienzo de la actual administración.

Cabe recordar que la audiencia pública de febrero pasado había requerido un mecanismo que le permitiera aumentar la tarifa si se superaban ciertos parámetros inflacionarios al llegar septiembre. Los mismos se superaron por la inflación desatada. Ahora, los nuevos directivos hablan de un déficit operativo por 8 mil millones de pesos a diciembre y la mencionada proyección a marzo de un "rojo" en el orden de 30 mil millones de pesos.

“Fuimos haciendo una serie de requerimientos en la mesa de transición y a revisar los números de la EPE. "Acá hubo una decisión política deliberada del ex gobernador Perotti de no modificar la tarifa generando un desfinanciamiento y afectando el servicio. Se tomaron más opciones de carácter electoral que en hacer foco en la eficiencia. Se avecina un verano con mucha lluvia y calor; una combinación muy compleja en la distribución de energía”, indicó Puccini.

Nueva audiencia

Lo cierto es que para este lunes se hará un profundo análisis dentro de la empresa, el cual será elevado para tomar decisiones. “Vamos a llamar en enero a audiencia pública para fijar lo del 2024, en un contexto en donde la cuestión nacional no está definida y no hay precio de referencia de Cammesa (la mayoría energética que provee a la EPE) . Eso es lo primero que vamos a hacer. Ponernos a trabajar para regularizar los costos y en un contexto complejo donde aún no tenemos detalles sobre la reducción de los subsidios nacionales en materia energética”, expresó Puccini.

La actual gestión subrayó que la audiencia pública es una herramienta legal que tiene el Ejecutivo para usar estas facultades. Y volvieron sobre los inconvenientes ocasionados en las finanzas de la empresa en no haber aplicado lo que la propia EPE tenía autorizado en 2023.

La intención es no perder tiempo, porque además del 9 por ciento rezagado en lo que se denominó es una “tarifa retrasada”, ahora habrá que poner sobre la mesa las variables macro, subsidios nacionales a nivel energético con el fin de conformar el cuadro tarifario del 2024.

Se estima que para esta semana, el nuevo directorio brinde los informes por escrito para que el ministerio revise las inversiones hechas en la EPE, el stock para la reposición del material y revisar los trabajos operativos pendientes.

“Sabemos que este verano la EPE estará muy demandada” sentenció Puccini en relación a las altas temperaturas, un insistente régimen de lluvias y los cortes de luz. Calor y agua complica la reposición de los sectores con desperfectos. En tal sentido, y en función de estas variables se repite una misma frase: "No están descartados los cortes energéticos".

Explicación técnica

Desde la Secretaría de Energía, a cargo de Verónica Geese, indicaron que los parámetros que motivaron a la empresa a solicitar la actualización tarifaría tienen que ver con que el Indicador Ponderado IP superó el 34,8% (es decir la Tarifa Media de marzo 2023).

De acuerdo a los datos publicados por INDEC a agosto de 2023, la variación acumulada en los primeros ocho meses del 2023 para el IPIM resulta del 87,2%. En el caso del SI (Índice de Salarios), el informe de junio de 2023 (Informe Técnico N° 161), la variación acumulada a dicho mes resulta del 47,2%, superando así el IP y posibilitando la aplicación de la actualización.

La empresa ya había acumulado en un déficit operativo de 600 millones de pesos en octubre, 1.150 millones de pesos en noviembre, un estimado de 8.000 millones de pesos ahora en diciembre y proyectando un primer trimestre de 2024 también deficitario por más de 30.000 millones de pesos.

“Esta medida es consecuencia del congelamiento de tarifas que había anunciado el ex gobernador Omar Perotti”, indicó el ministro Puccini.

Según indicaron las actuales autoridades este retraso tarifario provocó un “déficit operativo en la Empresa Provincial de la Energía (EPE), sin tener en cuenta la variación del tipo de cambio anunciado de los últimos días; razón por la cual es necesario aplicar la actualización que fue autorizada en audiencia pública, en forma inmediata, es decir a la consagrada ya en febrero pasado".

De esta manera, se producirá a partir de enero próximo un 9 por ciento de aumento en la tarifa de la luz y se prepara el terreno para tener un diagnóstico actualizado de la EPE de cara a lo que en materia tarifaria pueda ocurrir en este 2024. Todo ello sin tener en cuenta que el retraso en la actualización de los costos operativos "puede repercutir en el servicio", tal como lo advirtieron las actuales autoridades. Un escenario complejo, de incertidumbre en las variables económicas y en donde podrían producirse cortes energéticos en fuerte demanda energética durante el verano.