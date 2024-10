Paritarias en Santa Fe: estatales y docentes recibieron la misma propuesta

El Gobierno de Santa Fe mantuvo este miércoles 9, un segundo encuentro con los sectores estatales y docentes en el marco de las paritarias. En las reuniones, las autoridades del Ejecutivo deslizaron formalmente una oferta salarial para el último trimestre de año.



A través de sus ministros Pablo Olivares (Economía) y Roald Báscolo (Trabajo) formalizó una oferta salarial a los gremios docentes. Consta de un incremento que tiene como referencia los haberes de septiembre, del 6% en octubre, 3% en noviembre y 3% en diciembre.

"Estamos hablando de un incremento del 6% con los sueldos de octubre, calculado sobre los últimos sueldos cobrados, a lo que se añadiría otro 3% más en noviembre y otro 3% más en diciembre, garantizando que los agentes retribuidos por cargo y por horas cátedra tendrán un incremento de 60 mil pesos", expresó Olivares tras el encuentro.

En esa línea, sostuvo: "Cerrado cada periodo, la voluntad del gobierno es ver cómo evolucionó el poder adquisitivo del salario y, si hace falta componer una diferencia, la voluntad del Estado está".

"Se encara un final de año donde el incremento salarial equivaldría a la inflación del 2024. Es un objetivo muy difícil y estamos a poco de poder lograrlo", afirmó el ministro.

Por su parte, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, expresó: "Entendemos que es una propuesta que no toma los reclamos que hace menos de una semana hemos presentado. Nos llama poderosamente la atención que el gobierno desconozca la deuda que todavía tiene con los trabajadores, con los activos, con los jubilados. El gobierno ha tomado una definición nuevamente de presentar una propuesta sin dar cuenta de la pérdida salarial que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de la educación".

Y apuntó: "Es una propuesta que no da cuenta de lo que hemos perdido durante el año, que no da cuenta de la deuda que todavía tiene el gobierno de la paritaria 2023, que en su campaña electoral dijo que lo iba a cumplir, que no da cuenta de lo que estableció en su campaña electoral. Acá hay que decir que no hay ni cláusula gatillo, no se le gana la inflación, no se respeta a los docentes".

Desde ATE, Marcelo Delfor, indicó que se reunirán con el Consejo Directivo Provincial el jueves y el martes resolverán en un plenario provincial de delegados.

Por su parte desde UPCN indicaron que a partir del mediodía pondrán a consideración de los afiliados la propuesta y el jueves al mediodía se conocerá la decisión. "Es una política salarial razonable que recompone el trimestre anterior y prevé un porcentaje de inflación", destacó Jorge Molina de UPCN.