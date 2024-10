Los empleados judiciales anunciaron un paro para el próximo jueves

El Sindicato de Trabajadores Judiciales realizó una asamblea provincial este martes a las 8 en el Hall de Tribunales de Santa Fe. Allí votaron por la moción de realizar un paro total sin asistencia a los lugares de trabajo durante el próximo jueves.

Tres décadas debieron transcurrir para que los empleados del Poder Judicial de Santa Fe vuelvan a realizar una medida de fuerza. En esta oportunidad se da en un contexto de reclamos por la falta de nombramientos, firma de decretos y la reforma jubilatoria, sancionada semanas atrás por la Legislatura.

"No tenemos respuesta del gobernador (Maximiliano Pullaro), no firma los decretos, no respeta la Constitución y como integrante del Movimiento Obrero lo vamos a defender a los compañeros judiciales", explicó Juan Pablo Langella, representante del sindicato de empleados judiciales.

La pasada semana ya habían realizado otra asamblea en reclamo de la audiencia que no les concedió el gobierno provincial. La de este martes fue la tercera asamblea que se lleva adelante en menos de 15 días.

En este lapso hubo reuniones con el ministro de Gobierno e Innovación Pública Fabián Bastía, también con el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni y el secretario de Justicia Santiago Mascheroni.