Emotivo reconocimiento a la trayectoria periodística de Marilú Colautti

La ceremonia realizada en el interior de la Casa de Historia y la Cultura del Bicentenario sorprendió a Marilú Colautti. Además de estar presentes algunos periodistas sunchalenses, entre los cuales hay que mencionar a Walter Guglielmone y Mirta Rodríguez, verdaderos artífices de este reconocimiento, se encontraban el intendente Pablo Pinotti, el mandatario saliente Gonzalo Toselli y el ex intendente Ezequiel Bolatti, además de otras autoridades, como el presidente del Concejo rafaelino, Lisandro Mársico.

Luego de superado los minutos de asombro, Mirta Rodríguez dio lectura a una síntesis de la profusa trayectoria de la periodista que se encuentra identificada en la región con el diario La Opinión de Rafaela.

Precisamente, en el medio de comunicación rafaelino, Marilú Colautti dejó sus sensaciones sobre este justo reconocimiento ideado por los periodistas sunchalenses: "Evidentemente, más allá de la importancia de las diversas distinciones recibidas, cuando el reconocimiento es impulsado por los pares, adquiere otra dimensión, puesto que habla a las claras de la siembra fomentando la cooperación entre quienes nos desenvolvemos en este campo - hecho que en la ciudad de Sunchales no debe asombrar porque toda la comunidad está cimentada en base a la cooperación -, y significa una caricia para el alma.

No todos los que impulsaron este reconocimiento pudieron estar presentes en el acto, cada quien tiene su ocupación - en esta tarea la dedicación va de lunes a lunes - pero sé que quienes no pudieron asistir, espiritualmente estuvieron acompañándome, y así me lo hicieron saber algunos mensajes.

Aunque yo ignoraba esta realización, mi familia estaba enterada, y en forma física me acompañaron dos de mis sobrinas, Giorgina y Ornela. Los demás, como en el caso de los colegas, estuvieron en forma espiritual.

No me queda más que expresar mi íntimo agradecimiento y decir que me hicieron sentir feliz y muy mimada".