ARB: Independiente de Ataliva se consagró Campeón del Clausura femenino

Este viernes 24 de noviembre, en el marco del tercer punto de la serie final desarrollado en Rafaela, Independiente de Ataliva se impuso ante Sportivo Ben Hur por 54 a 27 y se coronó como el nuevo campeón del Torneo Clausura de la rama femenina.

Las dirigidas por el entrenador Joaquín Giordana sacaron la diferencia en el último tramo del juego para encaminar la victoria por el título. La goleadora del partido fue Maira Monserrat con 14 puntos, secundada por Sol Paz con 12. En las locales, Delfina Astrada y Laura Rébola convirtieron 7 unidades cada una.

De esta forma, con dos victorias en condición de visitante, Independiente de Ataliva se toma revancha de lo ocurrido la temporada pasada y se queda con el segundo título de la temporada y cierra una muy buena temporada, recordando que fue subcampeón del Apertura y logró el tercer puesto en la Supercopa de Campeonas.

El 5 de diciembre, de acuerdo a lo estipulado en un primer momento por la ARB, se jugará la final Absoluta entre Independiente de Ataliva y Libertad de Sunchales, quien se quedó con el Apertura.

BEN HUR 27 - 54 CDI ATALIVA

Estadio: «17 de Junio»

Árbitros: F. Capolungo, A. Aicardi y L. Romero

Parciales: 13-13 / 18-23 y 23-28

Ben Hur: P. Saleg 0, S. Hoffmann 2, D. Astrada 7, C. Giorgetti 6, A. Bordet 0, V. Segatti 0, F. Bianchi 0, M. Andereggen 5, C. Farías 0, L. Rébola 7. DT: C. Losano.

Independiente: S. Paz 12, L. Varzi 11, J. Alberto 7, C. Ingaramo 0, V. Alassia 0, L. Foglia 0, M. Bogino 0, F. Soloaga 7, C. Ramos 0, E. Bogino 0, M. Monserrat 14, A. Mondino 3. DT: J. Giordana.