Javier Milei: “Los cambios que Argentina necesita son drásticos; no hay lugar para gradualismo o tibieza”

“Javier, ¿vas a ser presidente?”, le preguntaron desde el público del búnker de La Libertad Avanza. “Parece que sí”, respondió el presidente de la Nación electo, Javier Milei, quien minutos antes de las 22 por fin salió al público a hablarle al país.

Dentro el hotel Sheraton Libertador, ubicado en el microcentro porteño (después hablará en un escenario montado afuera del hotel), fue presentado por su hermana, Karina Milei, a quien el país le conoció la voz porque hasta entonces había permanecido en silencio durante toda la campaña electoral, que empezó ya hace varios meses. Su hermano la volvió a llamar “el jefe” y le agradeció, así como a su asesor Santiago Caputo. A ambos los definió como “los verdaderos arquitectos” de su triunfo.

También les agradeció a todos los integrantes de su partido, La Libertad Avanza, y en especial a sus fiscales, así como a los del PRO, el partido de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, a quienes también agradeció por su apoyo en el balotaje en el que venció por más de 10 puntos porcentuales a Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria.

“Hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Hoy es una noche histórica para la Argentina. Muchas gracias a todos los que vinieron, muchas gracias a todos los que hicieron que esto fuera posible. Gracias al equipo que viene trabajando hace dos años para transformar la Argentina y para lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario”, dijo el actual diputado nacional.

Sostuvo que “hoy comienza el fin de la decadencia argentina” y que se empieza “a dar vuelta a la página de nuestra historia” y se retoma “el camino que nunca deberíamos haber perdido”.

“Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberdi”, sostuvo el futuro Presidente.

Un discurso leído, que duró unos 20 minutos

Milei dijo que “los padres fundadores” de la Argentina, que hicieron que “de ser un país de bárbaros pasáramos a ser la primera potencia mundial” basaron sus ideas en tres premisas muy simples: “un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado; respeto a la propiedad privada y comercio libre”, afirmó.

“Quiero ser muy claro con algo: el modelo de la decadencia ha llegado a su fin, no hay vuelta atrás. Los resultados de este modelo están a la vista de todos. De ser el país más rico del mundo, hoy somos 130. La mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta, hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial”, dijo el presidente electo, en un mensaje que leyó desde un atril, que duró unos 20 minutos, y durante el cual fue interrumpido algunas veces por sus seguidores que cantaron “li-ber-tad, li-ber-tad, li-ber-tad” y “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

Una convocatoria a la oposición

Milei, quien desde que empezó su vida mediática y durante su campaña proselitista de 2021, a diputado, y la actual, a presidente de la Nación, lanzó los más duros improperios contra los radicales, los socialistas, los kirchneristas e inclusive a referentes del PRO, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ahora realizó un llamado a dirigentes políticos a sumarse a sus planes.

“Quiero decirles a todos los argentinos y a todos los dirigentes políticos, que todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos. No importa de dónde vengan, no importa qué hayan hecho antes, no importa qué diferencia tengamos, estoy seguro que es más importante lo que nos une que lo que nos separa. Porque eso es lo que va a hacer que pongamos de pie a la patria y volvamos a ser una potencia”, sostuvo. En tal sentido, dijo que “siempre que quieran sumarse al cambio que la Argentina necesita, serán bienvenidos”.

“Sabemos que hay gente que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos y que pobreza a la mayoría de los argentinos. A todos ellos quiero decirles lo siguiente: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Nada. En esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos, no hay lugar para los que violan la ley para defender sus privilegios. Vamos a ser implacables con aquellos que quieran utilizar la fuerza para defender sus privilegios”, sostuvo también Milei.

Con la mirada en la transición, que empieza este lunes

Milei también le pidió responsabilidad al gobierno y “que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y actúen en consecuencia, que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10/12”. “Así, una vez finalizado el mandato, podamos comenzar a transformar esta realidad tan trágica para millones de argentinos”, aseveró.

“No hay lugar para gradualismo”

“Que se entienda bien: la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia. Es fundamental que todos aquellos que queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, trabajemos juntos a partir del 10 de diciembre. Y podamos darle respuesta a una sociedad que ha sido abandonada por la clase política las últimas décadas”, señaló Milei.

Subrayó que el país sufre “problemas monumentales por delante: la inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad, la pobreza y la indigencia”, y que estos son “problemas que solo tienen solución si volvemos a abrazar las ideas de la libertad, problemas que solo tienen solución si aquellos que queremos una Argentina distinta trabajamos juntos”.

Dijo que “la Argentina va a volver a ocupar el lugar en el mundo que nunca debió haber perdido y subrayó que el compromiso de su espacio político ”es con la democracia, con el comercio libre y con la paz“. ”Vamos a trabajar codo a codo con todas las naciones del mundo libre para ayudar a construir un mundo mejor“.

Insistió en señalar, como lo hizo en uno de los debates presidenciales televisados, que si el país “abraza las ideas de la libertad, no solo vamos a poder solucionar los problemas de hoy sino que dentro de 35 años volveremos a ser una potencia mundial”.

Arreglar el Banco Central y ordenar las cuentas públicas

Milei, que en campaña repitió que cerraría el Banco Central, ahora dijo que se encargará de poner en orden las cuentas públicas y “arreglar el Banco Central”. A esto lo dijo ya en el escenario que se montó afuera del hotel Sheraton Libertador, ubicado en la esquina de la calle Esmeralda y Avenida Córdoba. Allí estuvo acompañado por su compañera de fórmula, Victoria Villarruel; por su pareja, la imitadora Fátima Florez y su hermana Karina.

Tanto afuera como adentro, Milei cerró con su clásica arenga, “¡Viva la libertad, carajo!” y dijo: “¡Dios bendiga a los argentinos!”.