Duro cuestionamiento del director de Lechería a la idea de que se entregue a SanCor a un fideicomiso privado

La semana anterior, el candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa estuvo presente en James Craik como parte de un recorrido por su campaña en la provincia de Córdoba. El actual ministro de Economía de la Nación participó del evento "El Cooperativismo Agroindustrial" en el marco de los 40 años de Democracia, donde encabezó la presentación de balances y resultados del Programa CoopAR, y compartió un encuentro con miembros del cooperativismo. En la oportunidad ratificó su compromiso por fomentar la competitividad del sector y contribuir así a la producción de valor agregado, generar más empleo y arraigo territorial motorizando las economías locales.

Entre los asistentes hubo una llamativa ausencia: la del director de Lechería de la Nación, Arturo Videla, quien mantiene estrechos vínculos con el sector cooperativo lácteo. “Yo tenía programada hace ya tiempo una reunión con las diferentes empresas que recibieron hace unas semanas a una delegación de industriales brasileños que conforman la Asociación de Pequeñas y Medianas industrias lácteas de Rio Grande do Sul, en Brasil. En su visita han firmado convenios muy importantes con el Funesil, que nos permiten seguir fortaleciendo la relación con nuestro país vecino. Me reuní con algunos de los empresarios que fueron anfitriones y me manifestaron el interés de organizar una visita a la gente de la Asociación de Pequeños Industriales Lácteos para continuar fortaleciendo vínculos, cerrar acuerdos comerciales y seguir creciendo juntos”.

Un fideicomiso que nació “malparido”

En el mano a mano con TodoLechería.com.ar, y al repreguntar sobre el tema, el funcionario se explayó: “Más allá de estas reuniones previamente programadas, desistí de participar del evento en James Craik en conmemoración del "sector cooperativo en 40 años de democracia" porque existe, a mi entender, poco y nada que festejar en el cooperativismo lácteo, cuando la principal cooperativa, que es Sancor, quien a su vez supo ser la nave insignia y la marca país referente del sector, se encuentra en un cuadro de situación crítico. Y esto es así porque desde la política no se da respuesta a esta situación que lleva ya semanas de conflicto entre el gremio, trabajadores, el consejo y los productores, pasando una situación de mierda, angustia e impotencia”.

Con relación a las causales que generaron esta situación, Videla apuntó directo al fideicomiso que fue “fogoneado” como una idea clave para revivir a SanCor: “El fideicomiso que fue ideado por Kulfas y Cía, quienes lo vendieron como la gran solución para el salvataje a SanCor, se lo vendieron a los empresarios, al gremio y hacia adentro del gobierno. Pero les han mentido a todos, al gremio y la cooperativa, ya que no era una gran solución, sino más bien un gran negociado como acostumbran a hacer, en palabras de Sergio Massa, “los kulfas de la vida”, que son aquellos funcionarios públicos que no funcionan y son funcionales a intereses propios”.

El actual director de Lechería de la Nación dijo que “en un principio eran 3 empresarios que iban formar parte del fideicomiso, de los cuales 2 se bajaron al ver la inviabilidad del mismo, ahí empiezan a intoxicar y se genera un quiebre en la relación del Gremio y el consejo de la Cooperativa. Esto se continuó en complicidad con el único empresario que siguió, sus abogados y un impresentable CEO de la industria láctea. Ellos son los responsables de llegar a esta instancia crítica y yo los responsabilizo de los cien mil litros de leche que se tiraron al ex ministro Kulfas, a Jorge Estévez en su rol de CEO y los abogados que representan al empresario, que crearon Fidulac. Te doy otro dato: Fidulac con un capital de 350 mil pesos, quiere quedarse con la principal marca país de todos los argentinos, que es Sancor”.

Videla argumentó que “en estos 2 años y algo más intoxicaron tanto la relación, que termina el gremio y la propia Sancor en esta crisis, desconociéndose después de haber convivido de una historia de vida en crecimiento y desarrollo común durante 83 años, siempre juntos la gran familia de los trabajadores y productores de Sancor”.

Cuando una relación histórica comenzó a “empiojarse”

En el diálogo con TodoLecheria, Videla indicó que - a su juicio - la difícil situación que hoy se evidencia en SanCor se profundizó “cuando la cooperativa y el gremio pasaron juntos la experiencia de haber sufrido la embestida del gobierno de Macri, que fue el gran “desguazador” de Sancor y del cooperativismo argentino. Dejamos 15 cooperativas empoderadas en el 2015 y en el 2019 recibimos 10 con la principal cooperativa diezmada. Once veces allanaron al gremio Atilra, hasta la casa del propio secretario general, y no encontraron irregularidades y a Sancor Cooperativa - por cuestiones ideológicas con Venezuela -, el por entonces presidente Macri, hombre del "libremercadismo" le cerró las exportaciones y eso provocó el quiebre económico - financiero y automáticamente la inhibió con su Afip y la obligó a vender sus dos principales plantas. Así empieza todo, hasta que entran en escena Kulfas y Cía.”.

A juicio de Arturo Videla, “hoy con dos años perdidos, desperdiciados de ese mamarracho de conducción política, los trabajadores enfrentan a sus directivos y los productores a pares en el consejo y a los gerentes. El daño que hicieron es tan grande y la rosca tóxica hacia adentro de este gobierno de coalición neutralizó una decisión política superadora hasta ahora”.

Preguntado sobre si existen otras salidas para SanCor dijo que sí y que lo mejor sería una solución generada desde el mismo universo cooperativo argentino.

Sergio Massa y una elección crucial para el país y la lechería

“Sergio Massa hereda y toma el tema en medio de un anuncio de paro a toda la industria láctea, donde no quedó otra alternativa que recibir al gremio y al grupo empresario que se autopropone para hacerse cargo de SanCor, para dar forma al Fideicomiso y así continuar e iniciar los expedientes administrativos en las distintas áreas de gobierno, tales como la Secretaría de Industria, AFIP, BICE Fideicomiso, CNV y a medida que se hacía sintonía fina en el proceso administrativo, quedó en evidencia la inviabilidad e ilegalidad de dicho fideicomiso, en base al informe de la Comisión Nacional de Valores o las observaciones del BICE Fideicomiso que se conocieron a través de los medios”, subrayó Videla.

Indicó que “Massa tiene mil frentes abiertos, además de los internos, heredó una brasa, además de estar ahora en plena campaña, tengo fe y esperanza, que va abrazar a los trabajadores y la cooperativa para llevarlos a un destino común, una solución de fondo, asegurando el trabajo y la continuidad del esquema cooperativo”. En esa dirección apeló a palabras del Papa Francisco cuando señala que “el cooperativismo y el asociativismo están llamados a dar respuesta a los problemas que ha generado la globalización” y esto va a permitir poner en valor la gran marca país que es Sancor y su rol estratégico.

TL: ¿Qué se juega en la elección del domingo 19 de noviembre?

AV: Se juega mucho y como creo en la doctrina social de la iglesia y la doctrina justicialista, yo voto a Massa con bronca y esperanza. Digo ésto porque en esta situación macroeconómica de la cual se hizo cargo, junto a la sequía histórica que atravesó al sector, las distintas versiones de Dólar Soja 1,2,3,4, dólar Maíz y la devaluación post paso, pueden haber sido necesarias para la macroeconomía pero nos implosionó el sector lechero, y hablo de un sector que venía de 3 años consecutivos de crecimiento en producción y cerró 2022 con un récord de exportación e ingresos de divisas por 1700 millones de dólares, con un altísimo nivel de inversiones en la producción y la industria.

Por eso tengo bronca, porque el Estado llegó tarde a corregir estas asimetrías, ya que el sistema de compensaciones llegó 4 meses tarde y no fue abarcativo, y medidas como la suspensión de los derechos de exportación que también llegaron tarde. También tengo bronca de la arbitrariedad de un área de gobierno que está lejos de estar a la altura de las circunstancias, que no cuidó el equilibrio de los actores de la industria láctea, como si lo hicimos en nuestros acuerdos con la Secretaría de Comercio Interior, cuando pudimos gestionar y además permitió que el sector comercial tomara ventajas inéditas respecto de la cadena.

Redacción TodoLechería