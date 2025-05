Un violento hecho delictivo tuvo lugar en la madrugada del lunes 19 de mayo en la ciudad de Sunchales. Cerca de las 4:00, una mujer y su esposo fueron despertados abruptamente por la luz de una linterna en su habitación y la voz de un hombre que les decía: “Quedate tranquila, somos policías, estamos trabajando”.

Según pudo conocer RAFAELA NOTICIAS, tres sujetos con el rostro cubierto y guantes ingresaron a la vivienda ubicada en calle Juan B. Justo. Mientras uno de ellos permanecía con la pareja, los otros dos revisaban el interior del domicilio. Uno de los delincuentes, que se mostró más calmo que los demás, incluso permitió que la mujer fuera al baño, pero vigilada. Otro de los asaltantes, al retirarse, dio a entender que conocía al propietario del lugar.

Los delincuentes ataron de pies y manos a las víctimas, les colocaron una media en la boca y luego escaparon del lugar llevándose un automóvil Toyota Corolla Cross blanco, modelo 2021, cuya llave había quedado sobre una mesa. También habrían utilizado el control remoto extraído de otro vehículo para abrir el portón del garaje.

Horas más tarde, personal del Comando Radioeléctrico de Rafaela halló el vehículo abandonado sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del Camino 5. Se dio intervención a la Policía Científica y al fiscal de turno, Dr. Juan Manuel Puig, quien ordenó preservar la escena y continuar con la investigación a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Sunchales.

Las víctimas no sufrieron lesiones y no solicitaron asistencia médica, aunque sí manifestaron la falta del vehículo y una suma no precisada de dinero en efectivo.

El hecho conmociona a la comunidad de Sunchales, no solo por la modalidad utilizada —haciéndose pasar por efectivos policiales— sino también por el nivel de violencia e intimidación empleado por los delincuentes.

