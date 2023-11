Felipe Michlig: "Yo no voy a acompañar la candidatura de Sergio Massa"

El senador provincial por el departamento San Cristóbal es uno de los «laderos» más firmes del electo gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Ante la consulta sobre su elección en el próximo balotaje, respondió: "Yo ya tengo decidido en lo personal qué es lo que no voy a hacer. Yo no voy a acompañar la candidatura de Sergio Massa. No voy a acompañar nada que esté relacionado al kirchnerismo, un modelo populista que le ha hecho un daño tremendo a la República Argentina, a la provincia de Santa Fe".

El senador Felipe Michlig (San Cristóbal) es uno de los «laderos» más firmes del futuro gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Fue el arquitecto, el artesano que fue tejiendo relaciones para conformar lo que en un principio se llamó «frente de Frentes» y luego Unidos para Cambiar Santa Fe: la coalición que integran 15 partidos políticos cuyo principales socios son la UCR, el PRO y el Socialismo que arrolló en las últimas elecciones provinciales con más de 1 millón de votos. Si bien aún él mismo no lo confirma «no hay nada todavía, nada», todo el mundillo político lo coloca al frente del Ministerio de Gobierno y Gestión Pública a partir del domingo 10 de diciembre. Parecería que esa sería finalmente la fecha de asunción de la nueva gestión provincial: «el lunes 11 hay que comenzar. Entendemos que, si hay acuerdo, el día de la asunción será el domingo 10. Creo que no habrá problema con el gobernador Perotti» destacó en una entrevista realizada en una radio de la ciudad de Ceres.

Es muy probable que del equipo que encabezará Pullaro, formarán parte la exdiputada nacional Claudia Giaccone y Marcela Aeberhard. Ambas provienen del justicialismo y fueron funcionarias de Omar Perotti: la primera en Deportes y la segunda en Asuntos Legislativos. Al ser consultado al respecto, Michlig resaltó: "Es muy bueno, porque ambas son dirigentes que han trabajado siempre y mucho. Y se han destacado. Lo peor que podríamos hacer es que, porque es de un determinado partido político, no tiene que ser parte. Tenemos que ser amplios, y podemos enriquecer las propuestas y el funcionamiento con la participación de dirigentes de distintos sectores. ¿Por qué voy a poner un dirigente de mi partido si hay otro que puede desempeñarse mejor, con un perfil y una experiencia más nutrida y una personalidad para el cargo?", se preguntó.

Con algunos moretones

Ante la situación de crisis que atraviesa a nivel nacional la coalición de Juntos Por el Cambio que encabezan el PRO y la UCR, Michlig analizó: "Como dirigente del radicalismo lo veo como que no está rota, está digamos... con algunos moretones. Pero en lo personal entiendo que tenemos que seguir trabajando para superar esta situación y para fortalecer". Sobre el espacio: "Tenemos una gran responsabilidad. La sociedad nos ha asignado como terceros en la elección. Este puesto es producto de tantos errores propios que se cometieron y por no haber administrado los egos hace dos años, cuando después de ganar una elección intermedia aparecieron doce candidatos a Presidente de la Nación. Una vergüenza realmente. El radicalismo sigue siendo parte de ese espacio que tiene alrededor de noventa diputados, treinta senadores nacionales, diez gobernadores, cientos de intendentes, presidentes comunales y legisladores provinciales. De los seis estados más importantes, gobierna cuatro: Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Entre Ríos. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias, tenemos que ejercer el rol que la ciudadanía nos ha asignado que es ser oposición constructiva que asegure la gobernabilidad".

No a Massa

Dicho esto, agregó: "Undividualmente, cada uno decidimos qué vamos a hacer en la Elección. Yo ya tengo decidido en lo personal qué es lo que no voy a hacer. Yo no voy a acompañar la candidatura de Sergio Massa. No voy a acompañar nada que esté relacionado al kirchnerismo, un modelo populista que le ha hecho un daño tremendo a la República Argentina, a la provincia de Santa Fe". Y agregó: "El kirchnerismo tiene su matriz electoral basada en el conurbano bonaerense y en la provincia de Buenos Aires. Y le da la espalda al interior productivo. La provincia de Santa Fe es la expresión de ese interior. Lo ha dicho 'Maxi': es la carne, el agro, la industria, el trabajo». Al ser consultado si con Milei esa visión podría llevarse mejor, el dirigente aclaró: «no sé si nos vamos a llevar mejor. Lo que sé es que no podemos acompañar a algo que le ha dado históricamente la espalda a Santa Fe".

Seguidamente, añadió: "Ojalá que quien gobierne, haga lo mejor. Tenemos una oportunidad extraordinaria: El mundo demanda alimento, energía, minerales. Producimos para alimentar a 500 millones de personas, tenemos Vaca Muerta. Podemos dejar de importar 2.500 millones de dólares y pasar rápido a exportar 10.000 millones de dólares en combustible, tenemos litio, cobalto, cobre. En Santa Fe tenemos el 85% del biodiesel que se usa en el país. Hoy estamos produciendo al 40% de la capacidad instalada. Estamos llamados a ser el quinto jugador mundial".

Días atrás, Michlig viajó a EE.UU junto a Pullaro en busca de financiamiento para obras públicas en la provincia. Se reunieron con funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en torno a la financiación de tres proyectos que habían presentado meses atrás: uno para la pavimentación y crecimiento de la red vial; otro para mejorar los accesos a los puertos y un tercero para la creación de parques eólicos en territorio santafesino. La comitiva fue recibida también por directivos de la Oficina de Asuntos de Brasil y del Cono Sur, en el Departamento de Estado para generar acuerdos de cooperación en materia de Seguridad. Además de Pullaro y Michlig, formaron parte de la comitiva el senador Germán Giacomino y el diputado provincial Fabián Bastía.

Más allá de los objetivos directos de estos encuentros que fueron detallados en ediciones anteriores del CASTELLANOS, estas misiones brindaron la posibilidad "de inversiones, relaciones con empresarios, con representantes de la ciencia, la posibilidad de acceso a tecnología, el intercambio cultural, científico y educativo", resaltó Michlig. "Después de haber estado en Nueva York y en Washington, estuvimos en la Universidad de Harvard, y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts", describió.