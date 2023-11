Show de stand up en Amigos del Arte

El Centro de Cultura Artística “Amigos del Arte” continúa nutriendo su agenda de actividades con las más diversas propuestas culturales. En esta oportunidad, acerca a la comunidad el show de stand up de Fabiana García denominado: “¿Me prestás el cuerpo?, dijo el humor”.



El espectáculo, orientado a un público adolescente/adulto, se realizará el viernes 17 de noviembre a las 21 horas en la Sala “Juan G. Bosch”, con ingreso por Juan B. Justo y Carlos Pellegrini (Sunchales).



Las entradas anticipadas (con un costo de $1.700 las generales y $1.500 para socios) ya se encuentran a la venta, pudiendo las personas interesadas contactarse a través de las redes sociales de la entidad anfitriona.

¿QUÉ ES EL STAND UP?

Hay varias formas de definir en qué consiste esta forma de comedia, pero hay dos elementos fundamentales: el primero es que una persona sube sola al escenario y el segundo, que hace reír al público (o al menos lo intenta).



Podemos profundizar diciendo que esta persona (comediante) hace reír con un monólogo original y único, y que la idea es que su material esté escrito por ella misma o por otra persona que lo escribió específicamente para ella.



También podemos definir el stand up por lo que no es: un comediante de stand up no hace teatro (no interpreta un guion), tampoco hace chistes populares, de internet o de otros comediantes.



CONTACTO:

● Correo electrónico: [email protected]

● Dirección: Juan B. Justo y Carlos Pellegrini – Sunchales (Santa Fe)

● Facebook: Centro de Cultura Artística Amigos del Arte

● Instagram: @amigosdelartesunchales