Toselli: "No hubo ningún delito, todos los aportes provinciales percibidos están debidamente justificados"

El Intendente admitió que hubo errores administrativos pero que se abocaron inmediatamente con su equipo de trabajo a dar respuesta a los organismos provinciales que solicitaban la documentación correspondiente a los aportes no reintegrables percibidos. Afirmó que la denuncia penal fue una medida exagerada de los 5 concejales de la oposición si se toma en cuenta que el monto exigido no alcanza al 1% del presupuesto 2023 y que debió agotarse la vía administrativa antes de recurrir a la Justicia.

"Priorizamos la institucionalidad y la convivencia más allá de sensaciones o diferencias personales. Quiero transmitirles tranquilidad a la ciudadanía que absolutamente todas las inversiones están justificadas y hay que reconocer que hubo fallas en los procedimientos administrativos. No venimos a excusarnos y justificarnos" fueron las primeras palabras del intendente Gonzalo Toselli en la conferencia de prensa brindada el jueves pasado refiriéndose a la denuncia penal que efectuaron los 5 concejales de la oposición por un posible delito de acción pública. Es por 4 juicios de cuentas en trámite y otras 26 actuaciones que ya fueron derivadas a la Fiscalía de Estado donde no se presentó la documentación correspondiente a los aportes no reintegrables percibidos, ascendiendo la suma sin intereses a 23.637.094 pesos.

En la Sala de los Acuerdos del Palacio Municipal, el mandatario sunchalense estuvo acompañado en la mesa cabecera por 2 de sus 3 secretarios y 2 subsecretarios, mientras que el resto del equipo de trabajo se encontraba detrás. Unos minutos después de iniciada la rueda de prensa, se sumó el concejal Pablo Ghiano que se encontraba participando de la sesión ordinaria del Concejo Municipal.

Toselli repitió en varias ocasiones que el objetivo no era el de justificarse sino brindar información para tomar real dimensión de los yerros procesales de la administración municipal. Explicó que los 30 expedientes que se encuentran observados en los organismos provinciales representan un 10% del total de expedientes que se han tramitado en concepto de rendición a lo largo de los 8 años que comprenden sus dos períodos gubernamentales consecutivos. Y que 3 expedientes no pertenecen a las 2 últimas gestiones que lideró, ya que tienen resolución 2010 (pertenecería al gobierno de Oscar Trinchieri), y 2013 y 2014 (gestión Ezequiel Bolatti), representando un 20% del total del monto que está cuestionado. "También es importante mencionar que ya ha sido aprobada el 40% de la documentación que hemos presentado y el saldo que aún resta justificar significa un 0,2% del presupuesto municipal anual 2023" relató el titular del Ejecutivo sunchalense.

Ante la consulta sobre la escasa información suministrada por el Departamento Ejecutivo relacionada con el avance de la documentación presentada que adujeron los 5 ediles (Carolina Giusti, Andrea Ochat, María Alejandra Bugnon, Horacio Bertoglio y Santiago Dobler), el Intendente aclaró que "cuando nos informamos de estos errores administrativos a través de las expresiones del Concejo Municipal, rápidamente nos pusimos a trabajar con todo el equipo de trabajo para atacar el problema, solicitándole al Concejo Municipal un plazo prudencial de 45 días para revisar y presentar la documentación correspondiente. Sin embargo, en 20 días ya teníamos todo presentado. Y otro dato no menor es que mantuvimos informado permanentemente al Concejo Municipal del avance de los trámites con el cronograma que estaba acordado, hasta diría que sobrecumplimos lo que nos habíamos comprometido".

El subsecretario de Hacienda y Finanzas, Osvaldo Somaglia reafirmó el argumento del mandatario sunchalense: "Tengo documentado casi el ciento por ciento de la documentación que he enviado al Concejo Municipal. Pero además de los informes enviados por mail de las presentaciones firmadas por los oficiales provinciales, en muchas ocasiones, cuando me encontraba en la ciudad de Santa Fe, envié directamente por whatsapp a la presidenta del Concejo, una foto cuando ya estaba efectuada la tramitación en los organismos provinciales".

Toselli también habló sobre la ausencia a la convocatoria del Concejo en pleno: "El Art. 42º de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el Intendente, en sus relaciones con el Concejo Municipal, podrá ser reemplazado por el o los secretarios, quienes concurrirán para suministrar cualquier informe que le fuere requerido a la Intendencia. Preferí dejar este tema en manos del subsecretario de Hacienda y Finanzas que tiene mayor conocimiento y es el funcionario que se está ocupando concretamente de dar respuesta al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado de la provincia".

También expresó su asombro y desconcierto por la decisión de los 5 concejales de judicializar los errores administrativos que se produjeron en los últimos 12 años "ya que la vía administrativa no estaba agotada de ninguna manera", citando el artículo Nº 139 de la Ley Orgánica de Municipalidades, donde establece en el capítulo sanciones y procedimientos, ante la posibilidad de transgresiones administrativas del Ejecutivo municipal, que el Concejo Municipal debe designar una Comisión Investigadora, debiendo proporcionar el Intendente y sus funcionarios todos los datos e informes que se les requiera.

Finalmente, Toselli informó que se presentaron voluntariamente en el Ministerio Público de la Acusación, acompañando la documentación relacionada con la denuncia penal de los 5 concejales.

Pablo Ghiano: "Nunca tuve conocimiento de la denuncia penal"

El edil oficialista pidió hacer una aclaración en la rueda de prensa: "Yo quiero aclarar que esta denuncia penal no la hizo el Concejo Municipal sino 5 concejales. Yo me enteré de esta acción judicial el jueves 19 de octubre, a la noche, en el acto conmemorativo de un nuevo aniversario de la tercera y definitiva colonización de Sunchales, a través de un llamado telefónico de la presidenta Carolina Giusti. Evidentemente se reunieron los 5 ediles que firmaron la denuncia para trabajar sobre el tema y a mí nunca me lo informaron. Obviamente yo no hubiera firmado esta denuncia".

El aporte no reintegrable que se devolvió

En la denuncia penal por un posible delito de acción pública se menciona un hecho confuso con uno de los expedientes, un aporte no reintegrable en el marco del Boleto Educativo Rural por un monto de 2.228.304,36 pesos. El Ejecutivo lo termina reintegrando sin actualización alguna a la Provincia, ya que el Tribunal de Cuentas en su momento dicta Resolución, la N° 0075, condenando al Municipio a reintegrar el monto señalado supra con más sus intereses. Posteriormente se le liberará otro pago de $1.114.152,18 por el mismo concepto a favor del Municipio.

El edil Pablo Ghiano, mencionado en la denuncia, explicó que cumplía funciones como Subsecretario de Educación, Salud y Convivencia, cuando el gobierno provincial de Omar Perotti modificó el programa que se venía ejecutando con anterioridad, "generando confusión y muchas dificultades para ponerlo en práctica. Tanto los Municipios y Comunas tuvimos que encontrar la metodología para tratar de implementar el programa Boleto Educativo Rural. Finalmente, lo pudimos poner en práctica a través de vales de combustible y se hizo un trabajo súper prolijo".

El subsecretario de Hacienda y Finanzas, Osvaldo Somaglia agregó: "Recibimos el aporte no reintegrable del Boleto Educativo Rural sin saber cual era su destino y lo pusimos en una cuenta genérica que está vigente para fondos de este tipo. Una vez informados que era para el BER, empezamos a archivar los tickets de combustibles que nos acercaban los alumnos. Al otro año, cambio de ministerio mediante, nos informan que debíamos rendir en su totalidad dicho aporte provincial si queríamos percibirlo nuevamente y como el gasto que contábamos era parcial, definimos devolver el monto total, unos 2.228.304 pesos. Semanas más tarde, el Ministerio nos reconoció los gastos que teníamos registrados y liberó un pago de 1.114.152 pesos".