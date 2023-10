LRF: Esta noche, Unión recibe al líder del Torneo Clausura

Los rafaelinos dirigidos por el DT Marcelo Varela suman 37 puntos y Ben Hur, su máximo perseguidor, tiene 31.

Si hoy Sportivo logra una victoria se asegurará, en primera medida, el primer lugar (si pierde los otros dos juegos y el Lobo gana todo irían a un desempate). Una victoria del conjunto de barrio Barranquitas esta noche obliga a la BH a hacer lo propio el próximo domingo, a las 17:30, cuando reciba al Deportivo Tacural, de lo contrario celebrará el título de manera anticipada.

ASÍ VA TODA LA FECHA

Jueves 05/10: 21:30: Dep. Aldao vs 9 de Julio, 22.00hs Unión de Sunchales vs Sportivo Norte.

Viernes 06/10: 21:30: Brown de San Vicente vs Argentino de Vila.

Domingo 08/10: 12:30: Dep. Josefina vs Atlético de Rafaela, 16.30hs Peñarol vs Atlético María Juana, Argentino de Humberto vs Florida de Clucellas, Deportivo Ramona vs Ferrocarril del Estado, Argentino Quilmes vs Deportivo Libertad; 17.30hs Ben Hur vs Deportivo Tacural.

LAS POSICIONES

Sportivo Norte 37 puntos; Ben Hur 31; Ferrocarril del Estado 30; Libertad 28; Peñarol 26; 9 de Julio 25; Arg. Quilmes 25; Atlético de Rafaela 24; Dep. Aldao 21; Florida de Clucellas 18; Brown San Vicente 17; Dep. Ramona 14; Dep. Tacural 12; Unión 12; Arg. de Humberto 12; Arg. de Vila 8; Dep. Josefina 8, Atlético María Juana 7.