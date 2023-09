Segundo Encuentro de Escuelitas de Bochas

Deportes 08 de septiembre de 2023 Por Club Bochas Belgrano

El domingo 17 de septiembre, a partir de las 8:15, se desarrollará en las instalaciones del Club Bochas Belgrano, una nueva competencia en categorías Sub 9, Sub 12 y Sub 15, bajo la modalidad de 12 puntos por cada partido a disputarse, con el fin de fomentar la actividad deportiva. Entrada libre y gratuita. Servicio de buffet.