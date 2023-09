Carolina Giusti: "Hemos visitado localidades que han sido abandonadas por el gobierno provincial"

Estos son algunos de los conceptos vertidos por Carolina Giusti, candidata a senadora provincial por el Departamento Castellanos de "Unidos para Cambiar Santa Fe" en la entrevista brindada a El Eco de Sunchales:

-"Yo soy consciente que enfrentar y derrotar a un Senador en funciones que hace más de 20 años que está en el cargo es sumamente difícil pero tengo la tranquilidad de que hicimos una campaña digna. Si tomamos en cuenta el caudal de los dos frentes (Juntos Avancemos y Unidos para Cambiar Santa Fe), la diferencia no es amplia y puede ser revertible. Ahora las opciones para Senador por el Departamento Castellanos se redujeron a 3, lo que implica una mayor polarización, y no hay que olvidar que hubo una importante cantidad de ciudadanos que no concurrieron a votar. Hemos trabajado muchísimo, recorrí todo el Departamento y en muchas ocasiones acompañado por quienes fueron mis rivales en las PASO, Alejandro Ambort y Gonzalo Aira".

-"Yo noto que hay un escenario muy favorable y con ánimo de cambio. Hemos visitado localidades que han sido abandonadas por el gobierno provincial. Hasta te diría que hay una buena parte del peronismo que quiere una renovación y me lo han manifestado. La verdad es que los últimos años del senador Calvo han sido para favorecer a los amigos. Lo puedo titular como los vicios de la vieja política. Creo que ese manual de la vieja política tiene fecha de vencimiento y es el próximo 10 de septiembre, donde tenemos que terminar con los privilegios de los senadores y diputados en Santa Fe".

-"Cuando visito las localidades, le gente me menciona el tema de las obras que quedaron inconclusas o que directamente no se pudieron ejecutar a pesar de que son pedidos de larga data. También observamos la falta de mantenimiento en infraestructura educativa y de salud. En nuestras visitas aprovechamos para hacer un relevamiento y ya se lo transmitimos al equipo de trabajo de Maximiliano Pullaro".

-"La interna de Senadores de Unidos para Cambiar Santa Fe fue respetuosa y ahora nos encuentra trabajando juntos. En la noche de las PASO, los dos precandidatos que fueron mis rivales me llamaron para felicitarme. Al otro día mantuve una conversación con Maximiliano Pullaro donde se puso a disposición y puso a disposición su equipo departamental que es el que me acompaña cien por ciento en este camino. No hay dudas que Pullaro conoce que es un objetivo ambicioso la senaduría del Departamento Castellanos pero me ha acompañado del minuto cero para que los resultados se nos den".