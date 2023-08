Pullaro y Clara García: “Vamos a dejar atrás la improvisación y el populismo de Perotti”

El candidato a gobernador Maximiliano Pullaro y quién encabeza la lista de diputadas y diputados provinciales, Clara García (Unidos para cambiar Santa Fe), coincidieron en señalar que “con el gobierno de Omar Perotti, la provincia retrocedió en todas las áreas. Nunca fijó un plan de gobierno y por eso terminó recurriendo a medidas populistas de cara a las elecciones”. En este sentido, ambos resaltaron “la importancia de que Unidos ponga en marcha desde el primer día de gestión un programa concreto de gobierno” y también cuente con “la mayoría de representantes en la Cámara Diputados" para avanzar, por ejemplo, con la sanción de leyes que combatan la inseguridad y jerarquicen la educación".

En declaraciones periodísticas compartidas con García, Pullaro afirmó que el gobierno actual “prefirió hacer populismo y ocultar los datos de la crisis del sistema educativo. La no-repitencia establecida en el nivel secundario por Perotti iguala para abajo; da lo mismo que los chicos aprendan o no, que vayan a la escuela o no. En lugar de pensar en una política pública optó por informar a Nación que todos pasan de año”, cuestionó. También anunció que devolverá a los docentes “el derecho de evaluar, para que no tengan que consensuar una nota entre asignaturas como lengua y educación física, como sucede hoy”.

García, por su parte, le enrostró a Perotti “el déficit en infraestructura. Hoy vemos obradores vacíos porque este gobierno dejó de pagarles a las empresas constructoras y está cancelando contratos. Eso impacta en el empleo y en la calidad de vida de la gente que se queda sin las obras. El rol inteligente del Estado debería ser reforzar la inversión y no repartir plata de manera populista a cambio de un resultado electoral inmediato”, señaló.

La candidata insistió en que “es muy importante ganar en la categoría de diputados porque significa obtener la mayoría de los representantes en la Cámara baja y que el próximo gobierno cuente con las leyes necesarias para transformar Santa Fe”. En ese orden, Pullaro mencionó la necesidad de “herramientas para combatir a las bandas que se dedican al narcomenudeo en los barrios de las ciudades y poder atacar los puntos de venta”, describió el ex ministro de Seguridad del gobierno de Miguel Lifschitz.

“Hoy tenemos que pediir autorización a la justicia federal, que arma causas que no se definen nunca y mientras tanto en Santa Fe no tenemos medios para actuar rápidamente. El kirchnerismo siempre se opuso a esa ley; nosotros la vamos a impulsar apenas asumamos y por eso es fundamental el triunfo de la lista que encabeza Clara”, aseguró.