Quedó definida la oferta electoral para las generales de septiembre

Con la finalización del escrutinio definitivo y la proclamación de las candidaturas se completó la oferta electoral para los comicios generales del 10 de septiembre. Habrá cuatro fórmulas que competirán para suceder al gobernador Omar Perotti y seis listas quedaron habilitadas en la puja para renovar las 50 bancas de la Cámara de Diputados de la provincia.

El recuento definitivo confirmó, además, que la participación de los santafesinos en los comicios fue baja. Según precisaron desde el Tribunal Electoral de la provincia, votó el 62 por ciento del padrón definitivo. El número fue aún menor en el departamento Rosario, donde asistieron a las urnas el 59,57% de las personas habilitadas.



Si bien no hubo diferencia del voto en blanco y nulo respecto a las Paso de 2019, sí aumentó considerablemente el ausentismo en las urnas en comparación con las primarias de cuatro años atrás. En estas elecciones hubo 7 por ciento menos de personas que esquivaron el cuarto oscuro. Este dato frío consolida una tendencia que se viene registrando en otras provincias, aun en aquellas que ya votaron para renovar los cargos ejecutivos, como fue el caso de Córdoba.

En estas Paso quedaron habilitados para votar por primera vez en los cargos provinciales los jóvenes de entre 16 y 17 años. Según un muestreo del Observatorio de la UNR, fue escasa la participación de los adolescentes, pero todavía no hay un dato preciso medido en porcentaje de participación.



Sobre este punto en particular, el secretario Electoral de la provincia, Pablo Ayala, señaló que a partir de ayer se empezó a escanear el perfil de las personas que no fueron a votar. “Luego se hará el cruce para saber qué participación de voto joven tuvimos”, acotó el funcionario santafesino.

A la Casa Gris

El escrutinio definitivo consolidó la tendencia del provisorio a favor del frente Unidos para Cambiar Santa Fe. Entre los tres precandidatos a gobernador que compitieron en las primas sumaron 980.567 votos en total, la cifra más alta lograda en la provincia desde que se empezó a implementar el sistema Paso.

El binomio integrado por Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia será el que compita en las generales por la coalición opositora. La fórmula liderada por el diputado radical y ex ministro de Seguridad cosechó 506.277 votos (51.63% del total de la alianza) contra 334.517 de Carolina Losada (34.11%) y 139.773 de la socialista Mónica Fein (14.25%).

En tanto, los cuatro precandidatos del frente Juntos Avancemos reunieron 434.352 sufragios. La diferencia que deberá remontar el peronismo y sus aliados es de 546.215 votos.

La fórmula con la que el oficialismo intentará retener el poder en Santa Fe está integrada por Marcelo Lewandowski y Silvina Frana, quienes obtuvieron 279.164 votos (64.27% del total del frente). Detrás suyo se ubicaron Marcos Cleri con 63.855 votos (14.70%), Eduardo Toniolli con 48.413 votos (11.15%) y Leandro Busatto con 42.920 votos (9.88%).

El menú de candidatos a la Gobernación se completa con el Frente de Izquierda y de Trabajadores, donde se impuso la candidata del Partido Obrero Carla Deiana, y el partido Viva la Libertad, donde el aspirante a la Casa Gris será Edelvino Bodoira.

Diputados

Otro de los datos sobresalientes se dio en la categoría de diputados provinciales, donde Clara García se impuso sobre José Corral y finalmente encabezará la lista de Unidos. Con esos resultados, la socialista consiguió nueve titulares de la lista, el ex intendente de Santa Fe ocho, el senador Dionisio Scarpin seis y el ex gobernador Antonio Bonfatti cinco. El frente opositor le sacó 91 mil votos al oficialismo, cuya lista será encabezada por Perotti.

Al ganar esa interna en Juntos Avancemos, el gobernador obtuvo 17 de los 28 titulares de la lista a la Cámara baja santafesina. La vicegobernadora Alejandra Rodenas cuatro, Lucila De Ponti tres, Juan José Piedrabuena dos y Oscar Cachi Martínez dos.

La gran sorpresa fue la elección de Amalia Granata, quien fue la segunda candidata que más voto sacó, sólo superada por el mandatario santafesino.