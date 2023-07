Los docentes públicos santafesinos subrayan salarios y concursos en el cuaderno de reclamos

A la espera de la convocatoria del gobierno provincial, desde Amsafe plantean como condición mantener la cláusula de actualización automática para no perder poder adquisitivo ante la inflación. En paralelo, alistan un documento sobre la titularización de cargos de gestión en escuelas de nivel inicial, primario, secundario y modalidad especial.

Si bien el gobierno provincial aún no ha enviado la convocatoria oficial a paritaria (prevista para la semana que viene), el gremio de la docencia pública santafesina alista los reclamos que llevará a la mesa de negociación. Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe, subrayó dos ejes: ratificar el doble mecanismo de actualización salarial para hacer frente a la inflación y concretar el concurso para cargos directivos de escuelas.

Sin aventurar números, Alonso resaltó que la propuesta salarial para el segundo semestre del 2023 deberá estar centrada en la recuperación del poder adquisitivo, debido a que la escala de aumentos acordada hasta julio totalizó un incremento del 49,1%, en tanto que la inflación acumulada hasta junio también fue del 49,1%. "Creemos que la propuesta salarial tiene que implicar un incremento porcentual que nos permita recuperar lo que vamos a perder en este mes", explicó Alonso.



Además, mencionó la necesidad de mantener la cláusula gatillo en el acuerdo para proteger los salarios de la inflación en una economía inestable. "En una economía tan inestable que estamos sufriendo desde todos los sectores de la población, es necesario sostener la cláusula de actualización automática que implique que nuestro salario no pierda ante la inflación", explicó Alonso.



La discusión entonces, según la visión del representante de los docentes públicos, estará atravesada no por el tiempo de duración que implique el acuerdo sino que dependerá del mecanismo establecido para garantizar la recomposición salarial.

"Más que de tiempos, la discusión es el mecanismo. Uno no puede pensar un acuerdo a corto, mediano o largo plazo sin tener en cuenta la situación económica que estamos atravesando. Si uno se remonta a lo que pasó en el 2022, fue un año donde durante seis meses consecutivos fuimos perdiendo ante la inflación porque hasta septiembre no había una actualización. Entonces, vamos a exigir que la propuesta contenga este doble mecanismo: por un lado, con incrementos porcentuales, pero también con la garantía de contar con una actualización automática que permita prever las inclemencias inflacionarias como las que indudablemente ya han sucedido en este primer semestre. De hecho, estuvo claro que no nos equivocamos cuando tanto insistimos para que en mayo esté esta cláusula. Por lo tanto, creemos que estos son los componentes que tienen que primar en la discusión", argumentó el titular de Amsafe.



Cargos de gestión y otros ítems



Otro punto que Amsafe llevará a la mesa paritaria es la concreción de una convocatoria a concurso para cargos directivos en distintos niveles y modalidades educativas. ""Es un asunto que se viene discutiendo en anteriores reuniones técnicas y también se han dado reuniones internas en las 19 delegaciones del sindicato. Tenemos la expectativa de que se pueda concretar en el marco de esta mesa paritaria la convocatoria a este concurso que había sido parte del último acuerdo", señaló Alonso.

Indicó que la convocatoria a concursos para directivos abarca a los niveles Inicial, Primario, modalidad Especial y el Secundario. "La cantidad de cargos va a depender del movimiento de traslado que se vaya a producir. Sabemos que la gran mayoría de los cargos directivos son cargos que están vacantes, por eso la exigencia que veníamos presentando en el sindicato de que este tema esté incluido en la paritaria", agregó Alonso.



En el marco de los encuentros informativos con aspirantes a los concursos directivos en las distintas delegaciones, Alonso señaló que "se han analizado los cargos a ofrecer, los requisitos para poder participar del concurso, la necesidad de que haya un proceso de formación y de evaluación" y que "se ha elaborado una síntesis con los 19 delegados seccionales que vamos a presentar al Ministerio de Educación esperando que el concurso finalmente se pueda llevar adelante".



Asimismo, informó que también plantearán en la paritaria otros temas educativos, como la situación de infraestructura escolar, la creación de cargos y horas para garantizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y la necesidad de resolver situaciones pendientes, como los ID en el Plan 25 y las funciones de los equipos territoriales de convivencia y los socioeducativos.



Ganancias



En cuanto a ganancias, el secretario general explicó que si bien han avanzado en la aplicación de la normativa acordada la paritaria de febrero a nivel nacional y de marzo a nivel provincial, aún resta concretar la modificación de dos códigos para exceptuar ítems salariales del impuesto. "Lo que restaría es concretar la modificación de los códigos 408 y 418, dos ítems de nuestro salario, con un cambio de denominación que implique poder garantizar que no sean computados para el cálculo de ganancias".