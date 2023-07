LRF: Esta noche, Libertad visita a un entonado Sportivo Norte

Libertad quiere seguir prendido en el certamen liguista y este miércoles jugará un partido clave en Rafaela. Será ante el líder Sportivo Norte (18 pts.), quien aventaja por cuatro unidades al Cañonero (14 pts.).

Si bien aún resta más de la mitad del certamen por disputar, los dirigidos por el DT Gustavo Giorgi no le quieren perder pisada a los dirigidos por el entrenador Marcelo Varela. En Reserva también será duelo de protagonistas.

Por otra parte, tanto Libertad como Sportivo disputarán la vuelta de Copa Santa Fe el próximo fin de semana. Los rafaelinos vienen de igualar en cero ante Peñarol, mientras que Libertad, el domingo desde las 16:00 en el estadio «Dr. Plácido Tita», buscará el pasaje a la tercera instancia ante Central Argentino Olímpico de Ceres (2 – 1 en la ida).

CÓMO SIGUE LA FECHA



Jueves 27/07: 21.30hs Dep. Tacural vs 9 de Julio, Unión vs Peñarol.

Viernes 28/07: 21hs (en cancha de Ferro) Ben Hur vs Arg. Quilmes.

Domingo 30/07: 13.00hs Ferrocarril del Estado vs Atlético María Juana, Atlético de Rafaela vs Florida de Clucellas; 15.30hs Brown de San Vicente vs Arg. de Humberto, Dep. Josefina vs Dep. Aldao; 16.00hs Dep. Ramona vs Arg. de Vila.

LAS POSICIONES: Sportivo Norte 18, puntos; Ben Hur 14; 9 de Julio 14; Libertad 14; Ferrocarril del Estado 13; Peñarol 12; Arg. Quilmes 10; Dep. Tacural 9; Atlético de Rafaela 8; Dep. Josefina 6; Arg. Humberto 6; Dep. Ramona 5; Unión 5; Dep. Aldao 5; Florida 5; Brown de San Vicente 4; Atlético María Juana 3; Argentino Vila 0.