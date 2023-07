FederalA: Dura derrota de Unión ante Independiente de Chivilcoy

El conjunto que dirige el DT Cristian Molins no jugó bien los primeros 45 minutos, solo tuvo aproximaciones que no inquietaron a Mauro Leguiza. La visita avisó con un cabezazo de López que encontró bien parado a Ruffinetti. Pero a los 24', Franco Cáseres desde su campo sacó un remate alto y fuerte que se coló en el angulo superior derecho, ante un Ruffinetti adelantado que no pudo llegar a sacar la pelota. Pegada fantástica y golazo para la visita. Y aunque el Bicho Verde siguió insistiendo con pelotazos, fue un equipo muy largo y con falta de profundidad.

El complemento no fue muy distinto a la primera etapa. Unión careció de ideas ante un rival bien plantado. No fue un equipo vertical y siguió sin generar muchas situaciones de peligro. Sólo una en donde un tiro libre de Schonfeld que se metió contra el palo derecho de Leguiza, fue anulado a instancias del juez de línea por offside de Mune. A los 77', una contra letal para la visita, Mosqueira desbordó por la derecha, sacando un centro bajo que encontró a Franco Cáseres ingresando por el centro que con toque suave a media altura dejó sin reacción a Ruffinetti, poniendo el dos a cero definitivo para la visita.

Tercera derrota al hilo para el albiverde que en la próxima fecha visita a Gimnasia de Concepción del Uruguay.

Estadio de Avenida

Árbitro: Enzo Silvestre (Santa Fe) Líneas: Mariano González (Santa Fe), Maximiliano Moya (Santa Fe). 4° Árbitro: Maximiliano Manduca (Santa Fe)

UNIÓN DE SUNCHALES 0: Agustín Rufinetti; Alexandro Ponce (Colombatti), Alexis Niz, Santiago Paulini y Matías Barrientos; Matías Grandis (Francisco Filippi), Thiago Allasia (Nicolás Pautasso), Manuel Vargas y Gonzalo Schonfeld; Adrián Rodríguez y Pedro Mune (Matías Tejeda). DT: Cristian Molins.

INDEPENDIENTE DE CHIVILCOY 2: Mauro Leguiza; Rodrigo Cerdán, Marcos Lamolla, Gonzalo Gamarra y Carlos Aquino; Nahuel Cisneros y Franco Moreno (Lucas Caballero); Rodrigo Mosqueira, Marcos Salvaggio y Franco Cáseres; Jonathan López (Mario Dauría). DT: Alberto Salvaggio.Goles:

