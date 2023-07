Ezequiel Bolatti: "Necesitamos recuperar la capacidad de gestión y la transparencia en el Municipio"

El frente peronista "Juntos Avancemos", en el orden local, solo presenta una precandidatura a Intendente que está representada en la figura de Ezequiel Bolatti con la Lista "Elijo Hacer". Cómo no afrontará internas, podrá sortear las PASO con solo obtener el 1,5 % de los votos válidamente emitidos en el distrito.

Estos son algunos de los conceptos vertidos por el precandidato a Intendente, Ezequiel Bolatti, en la entrevista realizada en la redacción de El Eco de Sunchales:

- "En el tema seguridad, hoy el Municipio cuenta con un sistema de monitoreo que no está funcionando al 100% de sus posibilidades (falta de mantenimiento, personal escaso y con necesidad de mayor formación para la tarea, etc.), por lo que poner en forma el sistema es una de las prioridades, así como mejorar el equipamiento de unidades y recursos a la Guardia Urbana. Pero estos recursos, sin una buena coordinación con la Policía y con el sistema de justicia no alcanzan. Hay que promover acuerdos de trabajo para que los elementos que sume el municipio sean eficaces a la hora de darle respuesta al vecino. También entendemos que la seguridad se afianza cuando trabajamos sobre las causas que la generan, es por eso que trabajar en la recuperación de personas con adicciones así como en un sistema preventivo será fundamental para avanzar en una comunidad más segura".

-"En servicio y obra pública, nosotros tenemos un plan de trabajo que se enfoca en recuperar las capacidades de trabajo del Municipio (personas, máquinas y equipos), poniendo el foco en la continuidad del plan de pavimentación y repavimentación, el mejoramiento de los desagües pluviales y cloacales, poniendo mucho trabajo de gestión en la ejecución de viviendas y ordenando la estructura como para volver a prestar los servicios con recursos propios y no tercerizados. Hoy es necesario volver a darle capacidad de trabajo a la cuadrilla de caminos rurales, al sector alumbrado público, a las cuadrillas de barrido y limpieza, podas y espacios verdes, entre otras, pues se han perdido importantes recursos para poder dar un buen servicio".

-"Debemos continuar con los planes de pavimento urbano. Si bien debemos atender lo urgente y planificar de manera estratégica las demás necesidades, deberemos avanzar en cuanto a infraestructura y esta es una obra que no debería dejar de tener continuidad, pues a la ciudad le faltan aún muchas cuadras de pavimento. Esta obra debería incluirse en un sistema permanente de ahorro previo, de modo que se garantice a todos los vecinos que, en un plazo razonable, todos puedan contar con esta mejora. No debemos dejar de considerar que, para que el pavimento que se construya tenga la durabilidad que se requiere, hay que avanzar primero con las obras preliminares de cloacas y desagües, para luego ejecutar el pavimento sobre ellas (y no al revés)".

-"Cualquiera que llegue a la Intendencia deberá evaluar muy bien las cantidades y capacidades del personal disponible, la correspondencia con algún servicio esencial al vecino y la forma en la que viene desarrollando su actividad. Es indispensable que seamos absolutamente eficaces en la prestación de servicios al vecino, pues no estamos en tiempos de derrochar recursos. Cada empleado municipal, así como cada funcionario político, debe ser un "servidor público" y como tal, agregar valor a la vida del ciudadano".

-"Mi vocación siempre fue el diálogo constructivo. En este punto intentaremos junto a Monica Scaglia hacer un trabajo más coordinado entre el Concejo Municipal y el Ejecutivo, donde a través de la participación ciudadana podamos legislar y resolver los problemas de los vecinos. En mi anterior gestión estuve mucho en el Concejo y respondí muchísimas minutas y pedidos de informes. Es más, fue mi gestión la única que tuvo dos auditorías pedidas por el Concejo y en ambas demostramos que habíamos administrado los recursos con total transparencia y responsabilidad. No va a cambiar mi predisposición al diálogo y a intercambiar opiniones, pues eso enriquece los proyectos. Sólo espero que desde el Concejo haya la reciprocidad pertinente y que se traten los proyectos desde el interés del vecino y no desde la mezquindad política (hoy, creo, que no hay concejales que tengan esa mirada). Si el aporte de los concejales considera las necesidades reales del vecino y la disponibilidad de recursos para encarar las soluciones, que no duden que estaré dispuesto a acompañar".

-"La comunicación no se ejerce sólo desde los partes de prensa que el Municipio pueda difundir o desde las redes sociales que se utilicen. También se comunica con "actitudes" y con "acciones" que muestren al vecino cuáles son los valores que promueve el municipio y los objetivos que se persiguen. La comunicación es una de las principales herramientas para la participación ciudadana y para la transparencia de la gestión. Es intención generar espacios de diálogo con la prensa en forma periódica, con preguntas abiertas, incentivando la claridad en los actos públicos, así como la posibilidad que el vecino pueda recurrir a las distintas áreas por los medios que las nuevas tecnologías nos permiten".

-"Sostenemos que nuestro gobierno debe ser muy transparente, pues si administramos los recursos públicos lo menos que podemos hacer es dar cuenta de cómo los utilizamos. Recuerden que durante mi gestión de 2011 a 2015 fuimos los primeros en implementar que el Presupuesto Municipal y los salarios de los funcionarios públicos se muestren mes a mes en la página oficial del municipio".

-"Hoy el vecino necesita que la política esté más cerca de sus necesidades y hable el mismo idioma que él, diciendo y planteando las cosas que corresponden con la mirada puesta en la solución de los problemas. He podido observar que la gente no quiere que el político haga cualquier cosa según su mirada, sino que el vecino quiere que ese político realmente lo consulte y haga lo que verdaderamente necesita y sin hacer promesas vacías. Es lamentable escuchar de algunos candidatos que “Ahora Vamos a Hacer”, cuando en realidad hace varios años que vienen ejerciendo cargos públicos y parecería que hoy se acuerdan de trabajar. Las mejores promesas de campaña se deben sostener con las realizaciones hechas, sino terminan siendo simples eslóganes".