Luciano Barbero: "Me parece importante fortalecer el trabajo que se puede hacer por la niñez y los jóvenes"

La Lista de precandidatos a concejales "Somos Comunidad" es liderada por Luciano Barbero; seguido por Lilia Yacomosky y Juan Ignacio Torres. Suplentes: 1- Karina Alfonzo; 2- César Marchisone; 3- Melisa Ricarte. Competirán en la interna "Unidos para Cambiar Santa Fe" contra otras dos nóminas opositoras.

Estos son algunos de los conceptos vertidos por el precandidato a concejal, Luciano Barbero en la entrevista realizada en la redacción de El Eco de Sunchales:

-"Yo estoy muy contento con lo que hemos logrado en el área de deportes de la Municipalidad de Sunchales. Logramos apoyar a deportistas amateur, creamos la Escuelita de Atletismo, las escuelitas de fútbol tienen un seguimiento y conseguimos un transporte para que vayan los chicos a participar de los distintos torneos de fútbol infantil que se hacen en la región".

-"Cuando me propuso Gonzalo Toselli ser el candidato a concejal del Ateneo Sunchales, lo hablé con mi familia y dije porqué no intentar ayudar en otro ámbito con las herramientas que te puede dar el Concejo. Yo creo que desde ese lugar se pueden abrir puertas para dar respuestas a algunas necesidades".

-"Mucha gente no sabe para qué sirve un concejal, me pasaba a mí hasta no hace mucho. Creo que en algo se está fallando. Yo quiero estar más cerca del vecino y de las instituciones porque desde ahí surgen muchas ideas".

-"Me parece importante fortalecer el trabajo que se puede hacer por la niñez y los jóvenes. Potenciar las escuelas barriales, los programas con los jóvenes, el acercamiento con profesionales para darle contención y prevenir futuros problemas de conducta o poder hacer un seguimiento de esos chicos en caso de que sufran alguna problemática".

-"El Estado no está ausente en el trabajo social con los niños y jóvenes pero creo que podemos estar de mejor manera. No me convence de que la familia de un joven con problemas tenga que ir a un lugar para tratarse, considero que los profesionales y las personas que estamos involucradas tenemos que acercarnos a la casa y conocer el ámbito familiar para tratarlo".

-"Si soy concejal no quiero perder tiempo en cuestiones desgastantes. Quiero presentar propuestas pero también buscar soluciones concretas".

-"Tengo un equipo que ojalá todos los candidatos lo tengan. Por eso me animé a este desafío, porque no estoy solo y voy a tener un buen asesoramiento cuando yo tenga que dar una respuesta sobre algún tema que no manejo".