Maximiliano Pullaro presentó su plan de gobierno en Rafaela

El próximo domingo 16 de julio se llevarán a cabo las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Santa Fe y la campaña tiene a los distintos precandidatos recorriendo y presentando sus propuestas en los distintos puntos del territorio santafesino. En ese marco, en la jornada del jueves 7, el precandidato a Gobernador por el espacio "Santa Fe Puede" en la interna del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Pullaro, visitó la ciudad de Rafaela.

Acompañado por su precandidata a vicegobernadora, Gisela Scaglia; por el precandidato a diputado José Corral; el precandidato a senador, Gonzalo Aira presentó en conferencia de prensa ante los rafaelinos su plan de seguridad, el cual comenzará a aplicar en caso de ser el elegido por los santafesinos. En ese sentido, indicó que le preocupa "el retroceso que hubo en materia de seguridad" en Rafaela.

Respecto a las elecciones, el precandidato a gobernador se manifestó "confiado con que el 16 de julio van a tener «un gran triunfo electoral", que le dará comienzo "al cambio que tiene que tener la provincia de Santa Fe y que va a tener la República Argentina, cambiando a un sistema productivo y dejando atrás un modelo populista", expresó.

Además de enfocarse en la seguridad, Pullaro aseguró que también van a trabajar en otros temas indispensables, como la salud, obra pública y educación. Respecto a este último punto, indicó que es uno de los reclamos que más escucha de la gente y que le piden que solucione, principalmente los docentes. "Hay mucho dolor por parte de los docentes, porque los han vapuleado y les han sacado el poder de evaluar. Hoy un docente no puede calificar a un alumno después de haberle puesto el cuerpo y haber enseñado durante todo el año, hoy tiene que consensuar la nota. Hoy todos los alumnos pasan de grado, de año, no repite nadie en la provincia de Santa Fe, estudie o no estudie, vaya a la Escuela o no, eso es grave, nos preocupa y lo vamos a cambiar", criticó; y afirmó que "el 11 de septiembre se termina la no repitencia, se termina el avance continuo, se termina también el desempoderamiento de los docentes y va a haber una política de educación completamente diferente a la que hay hoy".

Asimismo, fue muy crítico con el mal desempeño, según consideró, de la actual gestión en materia de producción. "Han dejado que el Gobierno Nacional avance permanentemente y golpee a la producción, vinieron por la carne y el Gobernador se quedó callado, somos el 17% de la carne; vinieron por el aceite de soja, somos el 85% del aceite de soja del país, el Gobernador se quedó callado; vinieron y bajaron el corte del biodiesel, somos el 80% del biodiesel de la República Argentina y el Gobernador se quedó callado; vinieron y se quedaron con la hidrovía, el Gobernador se quedó callado. Necesitamos una defensa de las políticas productivas, de la industria, del campo, y que eso sea hecho con mucho carácter del próximo gobernador, que muestre que Santa Fe puede ser distinta y que Santa Fe va a liderar a la República Argentina. No alcanza con gobernarla bien, va a liderar a la República Argentina", sentenció.

Por su parte, la precandidata a vicegobernadora, Gisela Scaglia, también manifestó su confianza de cara a las urnas debido al gran trabajo que están haciendo. "Hemos estado en cada pueblo hablando con la gente y sobre todo contando las propuestas, hablando de seguridad, de educación, de salud y de producción en la provincia de Santa Fe, que son nuestros principales ejes y es lo que la gente nos transmite todos los días de que quiere cambiar, así que estamos muy confiados de que el 16 de julio el resultado va a ser muy bueno y que vamos a transitar una segunda etapa que lo va a hacer a Maximiliano Pullaro gobernador de la provincia", relató.

Puntualizando en el plan de seguridad presentado, indicó que en caso de ser vencedores, a partir del 11 de septiembre se van a ocupar de la seguridad en Rafaela, que "necesita tener presencia policial, nuestro compromiso con la ciudad es tener 25 móviles en la ciudad", indicó; y manifestó que saben que es una ciudad que "está enfrentando situaciones muy difíciles", en ese sentido.

Asimismo, indicó que además de eso, trabajarán fuertemente en salud y en la educación, siendo muy crítica con la actualidad de esta última. "La educación en Santa Fe está triste, hoy tendríamos que estar discutiendo cómo damos inglés en primer grado, sin embargo estamos discutiendo que un chico no lee español en 7° grado", dijo. En ese sentido, indicó que su plan para la provincia es un plan de lecto-comprensión de texto, lo cual entienden como un requisito básico de la Escuela Primaria. Al respecto, manifestó su indignación de que en nuestra provincia haya chicos que terminen la escuela sin leer nuestro idioma, dejando a la luz la gran inequidad que existe con el sistema privado de educación e incluso con un chico de la ciudad de Buenos Aires. "El año pasado la provincia de Santa Fe dio 160 días de clases, la ciudad de Buenos Aires dio 192, así que un chico que vive en la Capital Federal tiene un mes más de clase que un chico que vive en nuestra provincia; eso es inequidad, es brecha y eso se tiene que terminar, por eso nuestro gran compromiso con toda la familia es de 180 días mínimos de clase, sea como sea pero la provincia tiene que volver a tener un estándar educativo de calidad porque es la única alternativa que tenemos al crecimiento en el territorio santafesino", manifestó.