Juntos por el Cambio Sunchales se compromete a una gestión ordenada y transparente

En la última semana de junio, Juntos por el Cambio Sunchales presentó en sociedad a sus precandidatos locales que integrarán las Listas "Es con Vos", compitiendo en las internas del Frente "Unidos para Cambiar Santa Fe". En las instalaciones del Hostal Parque Casic, la ex concejala "Marita" Ferrero ofició de presentadora de los postulantes: Jorge Arruk aspira a ocupar el sillón del Ejecutivo sunchalense mientras que Laura Balduino lidera la nómina de concejales que presenta en segundo lugar a Sebastián Nicolau y a Mirta Dip en la tercera ubicación, siendo los suplentes: 1- Iván Cortassa, 2- Paola Orellano; 3- Mauricio Chiapero. También se encontraba la edil Carolina Giusti, actual presidenta del Concejo Municipal, que se presenta como precandidata a senadora provincial.

En el inicio, todos los precandidatos a concejales hicieron su presentación, enfatizando el equipo de trabajo que se conformó en Juntos por el Cambio Sunchales. Laura Balduino, ubicada en el primer lugar de la boleta y la más experimentada en lides políticas, ocupando una banca en el período 2007 - 2011 por el partido Acción Vecinalista Sunchalense que lideraba Oscar Trinchieri, afirmó: "He decidido retornar a la política local porque encuentro en el grupo de trabajo de Juntos por el Cambio Sunchales la defensa de valores que siempre bregué en el ámbito privado y en lo público mientras me tocó estar. Creemos que la única forma de transformar la realidad que no nos satisface, donde hay necesidades sociales, es con la participación. Tenemos que trabajar en la problemática social porque eso nos lleva a sufrir situaciones de inseguridad, la comunidad de Sunchales a veces cree que vive en una isla y esto no es así. Nos preocupa la proliferación de los merenderos y el poco acompañamiento del Estado local. Hay muchas familias que necesitamos insertarlas laboralmente. Y también tenemos que hacer mucho hincapié en la educación, utilizando todas las herramientas que tengamos a disposición".

Minutos más tarde,el precandidato Jorge Arruk manifestó: "Toda la experiencia que tengo en el sector privado, quiero llevarla, en la medida que se pueda, al sector público. Nos comprometemos a administrar el Municipio con transparencia y orden, especialmente el económico para que los recursos que aportan los vecinos no se malgasten. Queremos achicar al máximo la planta política porque consideramos que está sobredimensionada y no permite que se invierta en obra pública o maquinarias con recursos propios. También tenemos que hacer más eficiente a la planta permanente de personal. Sunchales tiene muchos problemas estructurales y lo peor es que no hay un plan a largo plazo. El Municipio necesita dar un salto de modernización y es necesario incorporar comercios e industrias de forma más sencilla".

En tanto, la edil Carolina Giusti se hizo cargo de la consulta sobre la división que se produjo en Cambiemos, donde el concejal Santiago Dobler presenta listas propias a Intendente y Concejales: "Tiene que ver con el camino que cada uno va tomando en el orden local. Las decisiones se toman en equipo, hubo diferentes etapas donde se discutieron expectativas personales y grupales, y en algunos puntos no logramos el acuerdo, definiendo que las propuestas tenían que ser distintas. Eso es lo saludable de las internas, especialmente para los ciudadanos que pueden optar por diferentes propuestas".

En cuanto al escenario que se puede plantear después de las PASO, teniendo en cuenta que van a tener que conformar una lista única de candidatos a concejales con el oficialismo y la Lista "Sumamos Fuerza" de Dobler, Giusti respondió: "Hay que ir paso a paso .Vamos a esperar al 16 de julio para ver como queda el escenario político luego de las elecciones primarias. Luego definiremos como nos adaptamos para las elecciones generales".

Finalmente, ante la preguntan sobre si cuentan con información precisa sobre el estado financiero del Municipio, la actual presidenta del Concejo Municipal hizo mención a la falta de cumplimiento de las normas vigentes del Ejecutivo local que no da respuestas a los requerimientos de los ediles en cuestiones sustanciales. "El Municipio de Sunchales no se audita desde el 2018 y es el propio Ejecutivo quien tiene que contratarlo. No sabemos cual es la planta permanente del Municipio y tampoco la cantidad de contratados. Es muy difícil para los candidatos hacer propuestas concretas si no se tiene esa información. Por eso nosotros apuntamos a la transparencia y el orden como los ejes fundamentales para una futura gestión".