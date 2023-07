La basquetbolista Lara Tribouley jugará el Mundial U19 que se realizará en Madrid

Madrid se prepara para ser epicentro del Mundial U19 femenino, un evento deportivo que promete plagar la ciudad capital con acción, pasión y mucho básquet (y un básquet a gran nivel). A pocos días de su comienzo el cuerpo técnico nacional presentó la nómina final de 12 jugadoras que viajarán a España, certamen que tendrá lugar del 15 al 23 de julio.

La Selección estará compuesta por Juana Amaya, Alma Bourgarel, Julia Fernández, Dagmar Hentschel, Natassja kolff, Nerea Lagowski, Paula López, Malena Maggi, Violeta Maggi, Karla Sarit, Nicole Tapari y Lara Tribouley. Quienes no superaron los cortes previos fueron Isabella Ingenito, Fiamma Solis, Rocío Leta, Sol Depetris, Delfina Cergneux, Melina Niz, Angelia Giacone, Milagros Morell y Stephanie Smidt Falter.

Para Argentina es la continuidad de un proceso exitoso que comenzó el año pasado con el Sudamericano y el FIBA Américas U18. De esos dos torneos aún permanecen en el grupo 8 jugadoras: Amaya, Bourgarel, Fernández, Hentschel, las hermanas Maggi, Tapari y Tribouley. Además 6 de las 12 viajaron al Mundial U17 de Hungría de 2022.

El plantel seguirá bajo la conducción técnica de Sandra Pavón y de Agustín Lukac como su asistente principal. El resto del staff de profesionales se completa con Matías Podesta (preparador físico), Alejandra Valdez (médica), Victoria Limoni (kinesióloga), Nicolás Pivoz Avedikian (utilero) y por Mariano Marcos (coordinador deportivo).

Durante la concentración en Buenos Aires se planificó dos amistosos internacionales frente a Uruguay para evaluar el rendimiento colectivo y realizar los ajustes necesarios antes del primer partido mundialista. Una vez instalados en Europa la delegación realizará una gira para el 5 y 6 de Julio en Alemania con el seleccionado local, el 8 y el 9 en Pésaro ante Italia, y el 12 en Madrid enfrentará a Egipto.

La U19 debutará el sábado 15 contra Francia, el domingo 16 se medirá contra Australia y el martes 18 será rival de España. El formato de la competencia dicta que todas las selecciones participantes accederán a cuartos de final, instancia a desarrollarse el miércoles 19. En este escenario se cruzará con alguno de los países que integran la zona B cómo Malí, Alemania, China Taipéi o Estados Unidos.

Selección Argentina Femenina – Mundial U19

Juana Amaya | 2005 | Harrods Gath & Chaves

Alma María Bourgarel | 2006 | Obras Sanitarias

Julia Fernández | 2004 | Ferro Carril Oeste

Dagmar Hentschel | 2005 | Obras Sanitarias

Natassja Martina Kolff Martini | 2004 | Pacífico

Nerea Lagowski | 2006 | CAB Estepona (España)

Paula López González | 2005 | Nou Basquet Paterna (España)

Malena Maggi | 2006 | Harrods Gath & Chaves

Violeta Maggi | 2004 | Harrods Gath & Chaves

Karla Esther Sarit Rumaldo | 2004 | Obras Sanitarias

Nicole Tapari | 2004 | Obras Sanitarias

Lara Tribouley | 2004 | Força Lleida Club Esportiu (España)

Staff:

Entrenadora: Sandra Pavón

Asistente: Agustín Lukac

Preparador Físico: Matías Podesta

Médica: Alejandra Valdez

Kinesióloga: Victoria Limoni

Utilero: Nicolas Pivoz Avedikian

Coordinador Deportivo: Mariano Marcos

Cronograma de Juego

15/07 | 15.45hs | Argentina vs. Francia

16/07 | 15.45hs | Argentina vs. Australia

17/07 | Día de descanso

18/07 | 15.45hs | Argentina vs. España

19/07 | Octavos de final

20/07 | Día de descanso

21/07 | Cuartos de final

22/07 | Semifinal

23/07 | Final