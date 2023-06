Gonzalo Aira: "Necesitamos un senador que planifique el Departamento y deje de ser Papá Noel"

El precandidato a senador provincial por el Departamento Castellanos y actual intendente de la ciudad de San Vicente, Gonzalo Aira, visitó la redacción de El Eco de Sunchales, acompañado por Marilina Grande, representante local de de la corriente política radical Evolución que tiene como máximos referentes a Maximiliano Pullaro, precandidato a la gobernación de Santa Fe y el senador provincial por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, que busca su reelección.

Estos son algunos de los conceptos vertidos por el intendente Gonzalo Aira:

-"Como intendente de San Vicente, empecé a proyectar la ciudad a 30 años. De hecho, hay iniciativas que están presentadas en los diferentes organismos que ni voy a estar yo como mandatario cuando se concreten. Mi gestión se caracteriza por la planificación y por la acción donde se pueden observar grandes obras. Y mi eje principal es fortalecer a las instituciones".

-"Yo siempre les pido a mis equipos tener autogestión, o sea tomar decisiones y mostrar las proyecciones que tienen en sus áreas. Así se pueden generar grandes cosas. En San Vicente, el Municipio adquirió una planta de pavimento computarizado y gestiona con mano de obra propia, la pavimentación de las calles. Eso le representa al vecino un beneficio del 40% de las erogaciones que hace por contribución de mejoras".

-"Quiero ser senador del Departamento Castellanos porque creo que todo lo que hicimos bien en San Vicente, lo podemos trasladar de alguna manera a la región. Tener un lugar en el senado no es solo presentar proyectos sino planificar un departamento en concreto. No puede ser que en el departamento Castellanos, más de la mitad de las localidades no tenga ni siquiera el proyecto de cloacas. Y esa también es tarea del senador, más allá del aporte institucional que cualquiera que esté en el cargo lo va a distribuir".

-"Yo quiero ser un legislador que tenga apertura al mundo, a invertir en el conocimiento, en ideas. San Vicente tiene plataforma digital educativa como lo tiene Buenos Aires. Esa es la visión que debe tener un senador pero quedamos muy antiguos. Y eso sucede porque los senadores se transformaron en Papá Noel repartiendo los aportes institucionales que tiene su lado positivo pero que termina estancando al funcionario".

-"No puede ser que un departamento productivista como Castellanos, donde aporta enormes recursos impositivos a provincia y Nación, no tenga localidades que puedan apostar al desarrollo porque no cuentan con gas o terreno para un parque industrial. El Estado tiene que ser más ágil, y al Estado lo hacen las personas y los equipos".

Precandidatos Lista "Santa Fe Puede"

Gobernador: Maximiliano Pullaro - Vice: Gisela Scaglia

Diputados:

José Corral

Silvana Di Stéfano

Marcelo González

Astrid Hummel

Walter Ghione

Sofía Galnares

Fabián Bastía

Jimena Senn

Sergio Basile

Karina Chumpitaz

Senador provincial: Titular: Gonzalo Aira - Suplente: Mirian Galaverna