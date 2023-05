ARB: Este sábado 6, se juega el clásico en el Hogar de los Tigres

Ya se confirmaron los cruces para la etapa de playoffs del Torneo Preparatorio de Primera División. Libertad y Unión se enfrentan mañana, a las 21:00, en una serie al mejor de tres partido. Los otros duelos: Atlético vs. Peñarol, 9 de Julio vs. Quilmes e Independiente vs. Ben Hur.

Etapa de definiciones en el Torneo Preparatorio de la Asociación Rafaelina. En la noche del miércoles 3 se jugaron tres de los cuatro partidos correspondientes a la sexta y última fecha de la fase regular y se acomodaron algunas posiciones pensando en la etapa de playoffs que se iniciará este viernes 5.

Por la Zona A, Argentino Quilmes derrotó a Libertad de Sunchales en el Gimnasio "Elías David". El Cervecero se impuso 66-56 ante otro equipo juvenil de los Tigres, que tenían a su plantel disputando el partido 1 de las semifinales de Liga Argentina. En el equipo rafaelino destacaron Agustín Leonardi y Matías Pecantet, ambos con 15 puntos. En la visita, el goleador fue Mariano Cerutti con 18. Con el triunfo, los dirigidos por Gerardo Velazco se aseguraron el tercer lugar del grupo pensando en los cruces de playoffs.

Por contrapartida, en la Zona B está todo dicho. Unión de Sunchales le cortó el invicto a Independiente y se aseguró el tercer lugar. Fue 70-65 en la Fortaleza del Bicho con Juan Ignacio Cipolatti como goleador local con 24 puntos. Con las mismas unidades terminó Bruno Fagnola en la visita.

En el otro encuentro, 9 de Julio derrotó como visitante a Peñarol por 83 a 55 y ratificó su segundo puesto. Santiago Marconetti fue el goleador Juliense y del partido con 21 unidades.

Arrancan los playoffs

Ya se confirmaron los cruces para la etapa de playoffs que comenzarán este fin de semana con la disputa del primer punto (será al mejor de tres). Los mismos son: Atlético vs. Peñarol, Libertad vs. Unión, 9 de Julio vs. Quilmes e Independiente vs. Ben Hur.

Esta noche se jugará el duelo entre el "9" y el Cervecero, a partir de las 21:30, en el Estadio Centenario. Mañana se disputará el encuentro entre Libertad y Unión en el Hogar de los Tigres desde las 21:00. Mientras que el domingo a las 20:30 se medirán Independiente y Ben Hur en el Estadio "Carlos Colucci"; y Atlético ante Peñarol en el "Lucio Casarín".

Entre el 19 y el 21 de mayo se jugará el Súper 4 en el estadio del equipo que culmine en el primer lugar de la tabla. El viernes 19 serán las semifinales y el domingo 21 los partidos por el 3° y 4° puesto y la definición por el campeonato.