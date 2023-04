El intendente Toselli no concurrió a la sesión del Concejo Municipal

La silla quedó vacía. El intendente Gonzalo Toselli hizo caso omiso a la Ordenanza aprobada por el Concejo Municipal en pleno donde se requería su presencia en la Sesión Ordinaria que se desarrolló en la mañana de este jueves 13 de abril, a efectos de brindar toda la información y explicación que se requiera, con relación al estado de rendiciones de la Municipalidad de Sunchales ante el Gobierno de la provincia de Santa Fe, así como el estado de las actuaciones ante el Tribunal de Cuentas. También disponía que el mandatario sunchalense concurra junto a los funcionarios firmantes obligados legalmente a rendir cuentas.

Su ausencia fue justificada con una nota firmada por el secretario de Gestión, Ing. Néstor López, expresando que "conforme Io acordado en reunión mantenida el 5 de abril pasado en el ámbito del Concejo Municipal, entre la totalidad de los Concejales y los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, Osvaldo Somaglia y Marcelo Schmidt; la concurrencia de los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal se realizará no antes del plazo de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la fecha de la presente. Y ello, como consecuencia de haberse también convenido en la reunión de referencia que, previo a la concurrencia de los funcionarios, el Departamento Ejecutivo Municipal presentará a este Concejo informe sobre el estado de la totalidad de las actuaciones que la Municipalidad mantiene ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de estado de la Provincia de Santa Fe".

La presidenta del Concejo, Carolina Giusti solicitó la palabra manifestando: "Hay un derecho básico que el Ejecutivo tiene que garantizar y es el acceso a la información pública. No es un tema menor las rendiciones ante los organismos provinciales porque están en juego los fondos públicos. Pero quiero hablar como vecina sunchalense. Necesito saber que pasó con esos aportes que el Intendente y sus funcionarios tuvieron que administrar". La edil desmintió que en el encuentro referido en dicha nota se haya establecido un plazo de 45 días y no descartó concurrir a la Justicia si el Ejecutivo no explica claramente el destino de los aportes provinciales no reintegrables percibidos. "Todavía no vimos ni un solo papel de la gestión de esos expedientes" afirmó.

En su alocución, la concejala de Juntos por el Cambio brindó mayor información sobre la falta de rendición de la Municipalidad de Sunchales. A los 12 expedientes que se encuentran en la Vocalía de la Sala II del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe, generando un reclamo de $10.631.542; se le suman otros 18 expedientes de la Vocalía de la Sala I que ya fueron remitidos a la Fiscalía de Estado, exigiendo la friolera de otros $13.005.552. Un total de 23.637.094 pesos que por ahora no contarían con los comprobantes de gastos correspondientes.

"Si hay algún plan de contingencia para resolver esta situación, el Intendente tenía que hacerse presente en este Recinto para informarlo. Errores podemos tener todos, ahora esta falta de respuesta me resulta totalmente fuera de lugar e irrespetuosa para el Concejo" concluyó Carolina Giusti.

La concejala Andrea Ochat de Ahora Sunchales también se refirió a la ausencia del Intendente: "La rendición de cuentas es una obligación de cada uno de nosotros como servidores públicos. No podemos minimizarlo. Pero el Intendente incumple la Ordenanza e incluso envía una nota estableciendo el plazo cuando debió solicitar una prórroga si tenía alguna razón que justificara su ausencia. Ahora, me pregunto: ¿si el Intendente no cumple con una Ordenanza, que le podemos pedir a la ciudadanía? Somos los que tenemos que dar el ejemplo y realmente actitudes como estas no nos dejan muchas alternativas. Seguramente las analizaremos en los próximos días".