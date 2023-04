Ex combatientes participaron de la inauguración del Barrio Malvinas Argentinas

En el marco de la conmemoración del 41° aniversario de la Guerra de Malvinas, y en reconocimiento del Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas, el domingo 2 de Abril se llevó a cabo la habilitación del décimo barrio de Sunchales. Participaron el intendente Gonzalo Toselli junto a miembros del Ejecutivo, ex combatientes y familiares de las víctimas del conflicto del Atlántico Sur, descubriendo una placa alusiva que honra a nuestros héroes.

Acto conmemorativo

En la mañana del 2 de Abril, en la plaza Gesta de Malvinas, se conmemoró el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.



El acto estuvo encabezado por el Intendente Gonzalo Toselli, quien estuvo acompañado por autoridades municipales, veteranos de Guerra de Malvinas, familiares de caídos en el conflicto del Atlántico Sur, concejalas y concejales, autoridades educativas, representantes de asociaciones civiles e intermedias, autoridades municipales y público en general.



La Banda Municipal "Juan Rainone" interpretó del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Malvinas. Posteriormente, el mandatario sunchalense junto a la presidenta del Concejo, Carolina Gusti y el secretario de Gestión, Nestor López, acompañados por ex combatientes y familiares hicieron entrega de una ofrenda floral en el Cenotafio. Seguidamente representantes de la Agrupación Malvinas Argentinas de Sunchales realizaron otra entrega de ofrenda floral.



A su turno, el intendente Gonzalo Toselli brindó unas palabras muy emotivas recordando a aquellos que con tanto honor defendieron nuestra bandera en Malvinas, finalizando: " Como todos los años, pido perdón por lo que no hemos sabido hacer hasta acá, gracias de todo corazón, y prometo no olvidar".



Después, se realizó un minuto de silencio en recuerdo y homenaje a los combatientes argentinos que defendieron nuestra soberanía en las islas. Finalmente, las alumnas de la Profesora Susana Rizzotto interpretaron un momento muy emotivo.