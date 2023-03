LRF: Esta noche, duelo de punteros en el estadio de la Avenida Belgrano

El conjunto albiverde que dirige el “Flaco” César Eijó, viene de derrotar de local en la primera fecha a Atlético de Rafaela por dos a uno e idéntico resultado en su visita a Brown de San Vicente el último lunes. Mientras que el Lobo rafaelino venció en su primera salida por 7 a 0 a Atlético de María Juana y por la mínima diferencia a Florida de Clucellas este fin de semana.

A las 19:00 comienza la Reserva y 20:30 el partido de primera. Será arbitro Mauro Cardoz, siendo acompañado por Isasa y Espinoza en sus laterales.

El resto de la fecha:

Este jueves 30, por la Zona A, Deportivo Aldao recibirá a 9 de Julio, desde las 22:00 en primera división (20:30 en Reserva). El local no pudo sumar puntos hasta el momento, mientras que el León tiene 3 unidades.

Cómo sigue:



Zona B: Viernes: Peñarol vs. Atlético de Rafaela, 21:30 (20:00 reserva). Domingo: Ferro vs. Brown a las 12:30 (11:00 reserva).



Interzonal: Viernes, Argentino de Humberto vs. Dep. Josefina 22:00 (20:30 reserva). A las 16:30 (15:00 Reserva) Florida de Clucellas vs. Atlético María Juana.



Zona A: Domingo, Quilmes vs. Sportivo Norte 17:00 (15:30 reserva). A las 16:30 (15:00 reserva), Dep. Tacural vs. Libertad de Sunchales; Argentino de Vila vs. Deportivo Ramona.