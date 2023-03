LigaArgentina: Los Tigres inician la gira por Cuyo

Las buenas giras de Echagüe y Colón en el norte del país hacen que Libertad deba recuperar terreno para regresar a puestos de clasificación. Es que los Tigres son hasta aquí los que menos partidos disputaron en la Conferencia Norte y sus rivales directos lo superaron en la tabla de posiciones.

Los dirigidos por Sebastián Porta, por partidos disputados entre sí, tienen ventaja ante los santafesinos y los paranaenses pero se encuentran desfavorecidos en los cruces con Montmartre. Con este panorama, Libertad sabe que ganando dos de sus tres juegos ya no depende de nadie para clasificar a octavos de final.

Y este lunes, desde las 22:00, aparece la primera chance de acercarse al objetivo. Será en San Juan, ante Jachal en el estadio “Papa Francisco”. Allí se verán las caras por segunda vez en diez días, ya que el pasado sábado 18, Libertad se impuso como local 89 – 82.

Con sus caídas en Sunchales y en Villa María, los sanjuaninos ya no pueden alcanzar el décimo puesto por lo que jugarán el play inn. Libertad va por una victoria que lo deje a un paso de los octavos de final.

La lucha por los Octavos de Final:

Barrio Parque, San Isidro, Ameghino y Gepu ya están en Cuartos de final (del 1° al 4°)

Dep. Norte, Villa San Martin e Indep. SdE – Clasificados a 8vos de final

8° – Colon (15 – 15) – vs Indep. SdE (V) y vs Echague (V)

9° – Montmartre (14 – 17) – vs Tucuman (L)

10° – Echague (14 – 16) – vs Colon (L)

11° – Libertad (13 – 16) – vs Jachal (V), vs Rivadavia (V) y vs GEPU (V)

12° – Rivadavia (12 – 19) – vs Libertad (L)