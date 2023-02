LRF: Libertad y Unión debutan este fin de semana en la Copa "Departamento Castellanos"

Tras conocerse los primeros clasificados a la próxima instancia, la primera fase de la Copa «Departamento Castellanos» comenzará a cerrarse este fin de semana.

Hoy, desde las 18:00 (la categoría 2011 a las 17:00) se jugarán estos partidos: Zenón Pereyra vs. Ferro; Juventud Unida de Villa San José vs. Argentino de Vila; Belgrano de San Antonio vs. Bochazo; Independiente de San Cristóbal vs. Libertad de Sunchales y Sportivo Roca vs. Argentino Humberto.

Más tarde habrá otros encuentros: a las 19:15 (preliminar a las 18:00), Defensores de Frontera vs. Florida de Clucellas; y a las 20:30 (preliminar 19:30), San Martín de Angélica vs. 9 de Julio.

El domingo la actividad comenzará bien temprano ya que a las 11:15 (preliminar a las 10:00) tendrá su debut histórico el Club Juventud ante Unión de Sunchales en el predio del autódromo «Ciudad de Rafaela». También en ese horario se jugarán estos partidos: Sportivo Aureliense vs. Sportivo Norte, La Trucha de Frontera (otro debutante en la Liga Rafaelina) vs. Atlético y San Isidro de Egusquiza vs. Dep. Aldao.

A la tarde, a las 18:15 (la categoría 2011 a las 17:00) se enfrentarán Atlético Esmeralda ante Ben Hur y Deportivo Susana frente a Dep. Tacural.

El acto inaugural



El pasado jueves por la noche dio comienzo la fecha inaugural de la Copa «Departamento Castellanos» y en la localidad de Ataliva tuvo lugar el acto inaugural del mencionado certamen provincial con la presencia de distintas autoridades gubernamentales y de la Liga Rafaelina, quienes expresaron sus deseos de seguir potenciando a las competencias domésticas.

Resultados

Moreno de Lehmann 2 (Ulman y Marcos Sereno) vs. Argentino Quilmes 3 (Juan Weissen, Cristian Suárez y David Ramírez).

Libertad de Estación Clucellas 0 vs. Brown de San Vicente 3 (Núñez, Milanesio y Boschetto)

Tiro Federal de Moisés Ville 0 vs. Deportivo Ramona 1 (Lucas Volken)

Deportivo Bella Italia 1 (Bustamante) vs. Talleres de María Juana 1 (Benítez) En los penales ganó 3-1 Bella Italia.

Sportivo Santa Clara 2 (Cardozo y Novaretto) vs. Atlético María Juana 1 (Saavedra).