FederalA: Unión sigue sumando refuerzos y se prepara para su primer amistoso

La semana pasada arreglaron su continuidad en la entidad albiverde el volante Gonzalo Schonfeld y el delantero Martín Rodríguez. También se concretó la llegada de Alexis Niz, experimentado defensor de 34 años con pasado en Atlético Rafaela, Instituto y Tigre y de paso reciente por Chaco For Ever en la Primera Nacional. Además de los volantes Facundo Farías (20 años, ex Colón) y Santiago Paulini (ex Newell's).

Esta semana se sumó Matías Grandis, extremo por derecha de 33 años que llega desde Copiapó, del ascenso chileno. Su último club en Argentina había sido Chaco For Ever.



Un lateral izquierdo Román Barreto, de 22 años que viene de jugar en Ciudad de Bolívar (Federal A) y Gonzalo Hansen que disputó el Regional Amateur para Libertad de Sunchales.