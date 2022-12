FECECO rechaza este feriado inexplicable

A continuación el comunicado de FECECO:

"Fececo MANIFIESTA SU ABSOLUTO RECHAZO AL FERIADO NACIONAL DE ESTE MARTES 20 DE DICIEMBRE, Decretado por el Gobierno Nacional.-

Que la alegría de haber ganado la copa del mundo, no nos tape la realidad. ¿En serio? ¿Parar fábricas, comercios, campo, solo porque los jugadores festejan en Capital Federal?

A solo un par de días de una de las fechas comerciales más importantes (si no la más importante de todas), el Gobierno Nacional decreta FERIADO porque la Selección Argentina de futbol se coronó campeona de la Copa del Mundo… ¿Acaso no nos llenamos la boca hablando del liderazgo del director técnico, del trabajo mancomunado y el esfuerzo superlativo de los jugadores? Que esto es el resultado de MUCHO ESFUERZO Y TRABAJO EN EQUIPO. Esto marca a las claras que el GOBIERNO NACIONAL NO APRENDIÓ NADA DE LA LECCIÓN QUE LA SELECCIÓN DE FÚBTOL LE DIO AL MUNDO ENTERO.-

Inflación desmedida, ventas en baja mes a mes, salarios cada vez más pobres, las Pymes ahogadas entre impuestos y gastos, son un combo letal para el país. Y cuando decimos país decimos que las víctimas somos nosotros, tu familia, tus amigos…

Esperamos navidad para “salvar el año”, para que nos dé un respiro, para poder pagar tranquilos los sueldos, el aguinaldo, ·”el bono”, monotributo, ganancias, y todo el resto de impuestos nacionales, provincial y municipales, y decretan un feriado nacional atentando directamente contra su propia gente.

Y si, sabemos que solo podemos quedarnos con una nota de desahogo, de catarsis, pero hay algo que no nos pueden quitar, QUE ES LA MEMORIA: Recordemos estas acciones irracionales al momento de las discusiones sobre progreso, recordemos estas locuras cuando tengamos un debate serio sobre cómo mejorar la economía. Que sepan que no somos tibios, que no nos quedamos callados, pero que sepan también que NO BUSCAMOS CONFLICTO, solo queremos progresar, porque si progresamos nosotros crece el país, ¿o piensan que los impuestos que recaudan se los paga quién? Que sepan además que atrás de cada mostrador hay familias, que son amigos, vecinos, que lo único que buscan es TRABAJAR.

No es solo el feriado de mañana, es una más de tantas que como pymes venimos soportando. Por eso el grito, por eso la catarsis, por eso el enojo, por eso la frustración.

Vivan en el país que quieran vivir señores gobernantes, pero recuerden que a fin de cuentas, el poder no es suyo, sino que somos nosotros que se lo hemos delegado. No atenten contra los habitantes de nuestra querida REPÚBLICA ARGENTINA".