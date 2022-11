Qué necesita cada equipo del grupo de Argentina para pasar a octavos

Este miércoles 30 se definen los clasificados a octavos de final del Mundial de fútbol Qatar 2022 provenientes desde los grupos D y C. En este último, está involucrada la Selección Argentina, compartiendo zona con Arabia Saudita, México y Polonia. La formación albiceleste se mantiene con la ilusión intacta, pero con la cuasi obligación de ganar para avanzar. Los cuatro seleccionados siguen con vida.



A partir de las 16:00 (hora argentina), se enfrentarán Polonia vs. Argentina y Arabia Saudita vs. México, en dos cruces que serán vistos de reojo por todos sus involucrados. No sólo por el boleto a octavos, sino también para alcanzar el primer puesto y evitar a Francia como posible rival.

Cuáles son los posibles panoramas de Argentina

Si gana clasifica y queda en primera posición.

Sólo puede ser superada por Arabia Saudita si los asiáticos ganan por tres goles más de diferencia que Argentina o si ganan por dos más de diferencia, pero acumulan mayor cantidad a favor.

Si empata sólo puede quedar en segunda posición y depende de un empate entre Arabia Saudita y México.

Si empata y Arabia gana, queda afuera.

Si empata y México gana por cuatro goles de diferencia, queda afuera. Misma situación si son tres goles de diferencia, pero acumulado a favor es mayor que el de Argentina

Si pierde, queda afuera.

Cuáles son los posibles panoramas de Polonia

Si gana, pasa primero.

Si empata, pasa en primer lugar con un empate entre Arabia Saudita y México. Sólo puede ser superada con triunfo de los asiáticos o una victoria por cinco goles de diferencia de los mexicanos o si estos acumulan mayor a favor.

Si pierde, sólo pasa si hay empate en el otro partido y cayendo por menos de tres goles de diferencia. La otra opción es que México no gane por tres goles de diferencia y los polacos no pierdan por dos.

Cuáles son los posibles panoramas de Arabia Saudita

Si gana, pasa. Queda segundo si gana Polonia y queda primero si gana Argentina, pero los asiáticos lo hacen por tres goles más de diferencia.

Si empata, pasa con victoria de Polonia o triunfo de Argentina por cuatro goles de diferencia. Si es de tres, deberá tener mayor a favor acumulado.

Si pierde, queda afuera.

Cuáles son los posibles panoramas de México