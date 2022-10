¿Cómo ahorrar aprovechando al 100% nuestro Smartphone?

En la actualidad, cada teléfono celular es como una extensión de nuestro propio cuerpo. Dentro de esta "Era de Oro" de los dispositivos inteligentes o “smart”, como las TVs o las tablets, los móviles se han convertido en una suerte de co protagonistas de nuestras vidas, ya que nos conectan al mundo y nos ayudan a navegar mejor a través de él.

La realidad es que el uso de los Smartphones superan por mucho la barrera de los juegos, los contenidos audiovisuales y otras clases de entretenimiento: los celulares inteligentes son ahora una herramienta de trabajo, de comunicación y hasta para ciertas tareas científicas o artísticas. Después de todo, hay muchas personas que hacen sus modelos de arquitectura en 3D en ellos o incluso que dibujan cómics, para dar algunos ejemplos.

Esta variedad de usos y funciones que cada celular inteligente lleva consigo, sin embargo, no es exactamente gratuita, por más que a veces por ingenuidad nos lo parezca. No todas las personas pueden pagar un plan exacto mes a mes y, de la misma manera, no todas las personas pueden pasársela cargando crédito mediante tarjetas cada semana o incluso cada día, dependiendo de cuánto se utilice el dispositivo.

Teniendo esto muy en cuenta, hemos pensado con detenimiento varias formas de ahorro para las personas que tienen una billetera un tanto ajustada o para quienes están pasando un momento duro en términos económicos. Hablaremos sobre el uso de ciertas aplicaciones, los cuidados y consideraciones antes de cargar crédito, y muchos otros tips que seguro algunos encontrarán muy útiles.

3 consejos para disfrutar Internet sin gastar demasiado

La cantidad de diferentes aplicaciones (o “apps” cómo se las conoce hoy en día) son infinitas, algunas de ellas requieren mayores gastos que otras, dependiendo de si se conectan a Internet o no. Veamos algunos consejos imprescindibles para ahorrar tanto el dinero que tenemos en nuestra cuenta bancaria como los datos móviles que utilizamos día a día mediante nuestro celular inteligente.

Es necesario tener en cuenta que estos métodos de ahorro dependerán siempre de los usuarios de estos Smartphones, por lo que algunos notarán que no pueden darse el gusto de cumplir cada uno de ellos. ¡Vamos a revisarlos uno por uno!

Esta es, por lejos, una de las aplicaciones más utilizadas en Argentina. Hablamos de WhatsApp Messenger, una app de comunicación instantánea que nos permite enviar texto, audios, fotos y videos de forma inmediata a todos los contactos de nuestro teléfono. Abrimos WhatsApp en nuestro celular incluso cuando nos encontramos fuera de casa, lo que implica que requiere datos móviles para usarla. ¿Y si hay maneras de ahorrar datos al activar esta aplicación?

¡Es posible ahorrar en WhatsApp! Los pasos son facilísimos. En esta aplicación está la pestaña conocida de “ajustes” y, dentro de ella, la opción de “almacenamiento y datos”. Dentro de esta viñeta debemos habilitar todos los elementos que podemos recibir de WP, tales como videos, imágenes y demás, en la opción para descargar con WiFi.

En el mismo sitio encontraremos la posibilidad de ahorrar datos en llamadas de WhatsApp, con tan solo pulsar en dicha opción.

Otra aplicación muy conocida entre los celulares con sistema operativo Android es el Google Chrome, también muy familiar para nosotros por su uso en PC. Sin embargo, muchos de nosotros utilizamos Chrome en el día a día por variadas razones, y hablamos de una app que suele gastar bastante de nuestros datos y suele hacer que hagamos varias recargas.

Con tan solo entrar en la pestaña de “Configuración” de Chrome, veremos al fondo de la pestaña que existe un modo “Lite”, el cual suele estar desactivado. ¡Hay que activarlo! Una vez hecho esto, si estamos utilizando datos móviles, las páginas se cargarán algo más lentas pero ahorrarán muchísimo al abrirlas. Se trata de una herramienta esencial para quienes están fuera de sus casas por largos períodos.

En último lugar tenemos aplicaciones que, aunque sean importantes y ofrecen formas de ahorro de datos, gastan demasiado de ellos de todas maneras. Por esta razón recomendamos darles el menor uso posible mientras estemos viajando o lejos de un sitio con WiFi. Las apps a evitar serían YouTube, TikTok e Instagram. ¡A menos que tengan un excelente plan de datos móviles!